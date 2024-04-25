خطة جديدة لقطاع سماعات الواقع المختلط من ميتا.. إليك ما نعرفه
كشفت شركة ميتا هذا الأسبوع عن بعض الأخبار الكبيرة المتعلقة بنظامها البيئي المختلط، وأعربت عن استعدادها لفتح نظام التشغيل لأجهزة Meta Quest، المعروف باسم Horizon OS، أمام الشركات المصنعة للأجهزة التابعة لجهات خارجية لمساعدتها على صنع سماعات رأس للواقع المختلط (XR) بأسعار معقولة.
وسيسمح هذا الأمر للأجهزة غير تلك التي صممتها ميتا، بتشغيل نفس النظام والتطبيقات والألعاب؛ ما سيشكل منافسة قوية في السوق في وجه شركة أبل.
نظام تشغيل مفتوح المصدر
يجمع نظام Meta Horizon OS بين التقنيات الأساسية التي تدعم تجارب الواقع المختلط الحالية مع مجموعة من الميزات المستقبلية التي تعزز تجربة المستخدم.
وتسلط ميتا الضوء على بعض التقنيات المضمنة بالفعل في نظام التشغيل Horizon OS الخاص بها، مثل تتبع العين والوجه واليد والجسم.
وبالتالي، يمكن لمصنع خارجي أن يقوم ببناء سماعة رأس جديدة للواقع المختلط، بالاعتماد على Horizon OS مع كل هذه التقنيات، بدلًا من الاضطرار إلى إنشاء نظام تشغيل جديد من الصفر.
بالإضافة إلى ذلك، تتمثل فكرة ميتا في تسهيل تشغيل غالبية سماعات الرأس XR الموجودة في السوق على النظام الأساس ذاته، بحيث يمكن أن يكون لها التطبيقات والألعاب ذاتها.
وقد تؤدي هذه الخطوة في نهاية المطاف إلى إفادة كلّ من ميتا وصانعي الأجهزة والمطورين، بحيث ستنمو قاعدة مستخدمي Horizon OS بشكل كبير، ما يعني أن التطبيقات ستصل إلى المزيد من الأشخاص.
بمعنى آخر، تريد ميتا تحويل Horizon OS لسماعات الواقع المختلط كما أندرويد للهواتف الذكية. وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي كانت فيه شركة أبل تعاني من مشكلة متجر تطبيقات VisionOS، الذي يفتقر إلى العديد من التطبيقات الشائعة المتوفرة على الأنظمة الأساسية الأخرى.
ويرجع جزء من هذا إلى أن Apple Vision Pro باهظة الثمن ولا تعتبر ناجحة حتى الآن.
تطوير مستقبل سماعات الرأس الذكية
ومن المؤكد أن هذا الأمر سيترك أثرًا كبيرًا على السوق، حيث تريد ميتا أن تعمل بمساعدة الشركات المصنعة الأخرى على تطوير مستقبل سماعات الرأس الذكية.
فقد قامت كل من Lenovo و Asus بالتسجيل بالفعل لاستخدام نظام التشغيل Horizon OS على سماعات الرأس الخاصة بهما، والتي من المفترض أن نراها في المستقبل القريب.
كما إنه من المنطقي أن تتخذ ميتا إستراتيجية أندرويد وويندوز لهذا القطاع وتتطلع إلى فرض نفسها كخيار قوي للملايين، خاصة أولئك الذين لا ينفقون أو لا يستطيعون إنفاق مبالغ طائلة على سماعة الرأس Vision Pro من أبل.
كما يأمل مارك زوكربيرج، رئيس ميتا، أن تقوم غوغل بإحضار متجر Play إلى نظام XR البيئي في سلسلة Quest؛ ما سيزيد من مدى وصولها واهتمام المطورين بها ويساعد في انخفاض سعر سماعات الرأس بشكل كبير.