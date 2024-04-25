خطة جديدة لقطاع سماعات الواقع المختلط من ميتا.. إليك ما نعرفه

يجمع نظام Meta Horizon OS بين التقنيات الأساسية التي تدعم تجارب الواقع المختلط الحالية مع مجموعة من الميزات المستقبلية التي تعزز تجربة المستخدم.

وتسلط ميتا الضوء على بعض التقنيات المضمنة بالفعل في نظام التشغيل Horizon OS الخاص بها، مثل تتبع العين والوجه واليد والجسم.

وبالتالي، يمكن لمصنع خارجي أن يقوم ببناء سماعة رأس جديدة للواقع المختلط، بالاعتماد على Horizon OS مع كل هذه التقنيات، بدلًا من الاضطرار إلى إنشاء نظام تشغيل جديد من الصفر.

بالإضافة إلى ذلك، تتمثل فكرة ميتا في تسهيل تشغيل غالبية سماعات الرأس XR الموجودة في السوق على النظام الأساس ذاته، بحيث يمكن أن يكون لها التطبيقات والألعاب ذاتها.