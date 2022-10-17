سامسونغ تطور شاشات "MicroLED" لاستخدامها في سماعات الواقع المعزز

كشفت تقارير تقنية جديدة أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تعمل على تطوير شاشات "MicroLED" لاستخدامها في سماعات الواقع الافتراضي "AR" بدلا من شاشات "OLED" المستخدمة حاليًا.

وقال قائد قطاع شركة "samsung display" لتصنيع السيارات إن الشركات التكنولوجية تفضل استخدام شاشات "MicroLED" لسماعات الرأس التي تعتمد على الواقع الافتراضي؛ نظرًا لارتفاع الإضاءة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن سامسونغ تطور لوحات "On Silicon" التي تستخدم السيليكون بدلاً من الشاشات الزجاجية؛ من أجل تصنيع شاشات "MicroLED" المطلوبة في سماعات الرأس "AR". وتهدف الشركة إلى تصنيع لوحات بكثافة بكسل تبلغ 6600 بيكسل لكل بوصة.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تعمل أيضًا على لوحات "OLED" مع ركيزة من السيليكون.

وتتفوق شاشات "MicroLED" على شاشات "OLED" في أن شاشات "OLED" تعاني من مشكلة عمرها القصير نسبيا، حيث إن المواد العضوية المكونة للبكسلات تتفكك مع مرور الوقت وبالتالي يصبح الضوء أضعف مع الاستخدام المتكرر.

ويشار إلى أن لكل من سماعات الواقع المعزز "AR" و سماعات الواقع الافتراضي "VR" و سماعات الواقع المختلط "MR" احتياجات ومتطلبات مختلفة، إذ تحتاج سماعات الواقع المعزز إلى شاشات ذات سطوع أعلى، حيث يمكن أن يتفاعل المستخدمون مع العالم الحقيقي بإضاءة محيطة أكثر، بينما يمكن لسماعات رأس الواقع الافتراضي أن تتعامل مع شاشات باهتة نسبيًا.

ويأتي ذلك وسط المنافسة الشديدة بين العديد من الشركات، ومن ذلك شركتا "أبل" و"ميتا" اللتان تسعيان إلى التغلب على سوق سماعات الواقع الافتراضي.