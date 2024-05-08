غوغل تكشف عن منتج جديد للأمن السيبراني

كشفت غوغل، أخيرًا، عن منتج جديد للأمن السيبراني يسمّى Google" Threat Intelligence"، الذي يجمع بين خبرة وحدة "Mandiant" للأمن السيبراني وذكاء التهديدات "VirusTotal"، مع نموذج "Gemini AI" المطوّر داخليًا من قبل عملاق التكنولوجيا.

إجراء الهندسة العكسية

مدعومًا بنموذج اللغة الكبير "Gemini 1.5 Pro"، تقول الشركة إنها خفضت بشكل كبير الوقت اللازم لإجراء هندسة عكسية لهجوم البرامج الضارة، حيث تدّعي غوغل أن الأمر استغرق 34 ثانية فقط لنموذج اللغة الكبير لتحليل كود البرنامج الضار "WannaCry" سيئ السمعة، وتحديد الثغرة التي تحميه.

وتجدر الإشارة إلى أن "WannaCry" كانت واحدة من أكبر هجمات برامج الفدية التي شهدها العالم على الإطلاق، مما أثر على بعض أكبر المؤسسات حول العالم.