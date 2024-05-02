قريبا.. "واتساب" سيمنعك من الدردشة إذا انتهكت قواعده

التفاصيل التي جرى تسريبها من تقارير عالمية حول هذه الميزة القادمة تتحدث عن أنها ستتيح الحظر المؤقت لحسابات المستخدمين وستمنعهم من إرسال الرسائل، كما أنهم سيفقدون القدرة على إنشاء محادثات جديدة كإجراء عقابي بسبب انتهاكات معينة.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، سيبقى بإمكان "المستخدمين المعاقبين" تلقي الرسائل والرد عليها في الدردشات والمجموعات الحالية، بحيث يمكن إجراء الاتصالات المهمة، مما يضمن عدم انقطاع الاتصالات الأساسية بشكل تام.

وتجدر الإشارة إلى أنه من حيث الشكل، سيشاهد الأشخاص المقيدون على واتساب مربعًا منبثقًا عندما يحاولون الدردشة مع شخص آخر. أما التطبييق فسيبلغهم بدوره أن حساباتهم قد تم تقييدها؛ لأنهم قاموا بإرسال رسائل غير مرغوب فيها أو رسائل آلية أو مسيئة.

وقد يعتبر مستخدمون كثر أن ميزة الحظر هذه من واتساب ما هي سوى بمثابة إجراء متطرف، الأمر الذي يجعلهم يفقدون بياناتهم وسجل الدردشة.

وفي الوقت عينه، من شأن تقييد الحسابات أن يبقي هؤلاء المستخدمين تحت سقف القواعد والقوانين ويمنحهم درسًا للعمل بالشكل المناسب على التطبيق من خلال اتباع جميع قواعده.

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