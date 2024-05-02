قريبا.. "واتساب" سيمنعك من الدردشة إذا انتهكت قواعده
يعمل تطبيق التراسل "واتساب" على تفعيل ميزة جديدة لحظر الحسابات التي تنتهك قواعده، والتي تم رصدها في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة لنظام أندرويد.
وبحسب المعلومات، سيتم طرح الميزة الجديدة في تحديث مستقبلي، وستمنع المستخدمين موقتًا من الدردشة إذا انتهكوا سياسات معينة في التطبيق.
وعلى ما يبدو، أدركت المنصة المملوكة لشركة ميتا أن حظر الحسابات لجميع الأسباب ليس صحيحًا، لذا فإن فرض قيود قصيرة المدى على بعض الحسابات يمكن أن يساعد الأشخاص على إدراك أخطائهم والوصول إلى حساباتهم في إطار زمني أقصر.
تأثيرها على المستخدمين
التفاصيل التي جرى تسريبها من تقارير عالمية حول هذه الميزة القادمة تتحدث عن أنها ستتيح الحظر المؤقت لحسابات المستخدمين وستمنعهم من إرسال الرسائل، كما أنهم سيفقدون القدرة على إنشاء محادثات جديدة كإجراء عقابي بسبب انتهاكات معينة.
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، سيبقى بإمكان "المستخدمين المعاقبين" تلقي الرسائل والرد عليها في الدردشات والمجموعات الحالية، بحيث يمكن إجراء الاتصالات المهمة، مما يضمن عدم انقطاع الاتصالات الأساسية بشكل تام.
وتجدر الإشارة إلى أنه من حيث الشكل، سيشاهد الأشخاص المقيدون على واتساب مربعًا منبثقًا عندما يحاولون الدردشة مع شخص آخر. أما التطبييق فسيبلغهم بدوره أن حساباتهم قد تم تقييدها؛ لأنهم قاموا بإرسال رسائل غير مرغوب فيها أو رسائل آلية أو مسيئة.
وقد يعتبر مستخدمون كثر أن ميزة الحظر هذه من واتساب ما هي سوى بمثابة إجراء متطرف، الأمر الذي يجعلهم يفقدون بياناتهم وسجل الدردشة.
وفي الوقت عينه، من شأن تقييد الحسابات أن يبقي هؤلاء المستخدمين تحت سقف القواعد والقوانين ويمنحهم درسًا للعمل بالشكل المناسب على التطبيق من خلال اتباع جميع قواعده.
شروط الخدمة الخاصة
إذا تم حظر حسابك، فسترى الرسالة التالية عند فتح واتساب: "لا يُسمح لهذا الحساب باستخدام واتساب".
وتقوم واتساب بحظر الحسابات إذا كانت تعتقد أن نشاط الحساب ينتهك شروط الخدمة الخاصة بها، على سبيل المثال إذا كان يتضمن بريدًا عشوائيًّا، أو عمليات احتيال، أو إذا كان يعرض سلامة مستخدمي واتساب الآخرين للخطر.
وتوصي واتساب بمراجعة قسم "الاستخدام المقبول لخدماتها" بعناية في شروط الخدمة الخاصة بها، لمعرفة المزيد حول الاستخدامات المناسبة للتطبيق والأنشطة التي تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.
أما إذا كنت تعتقد أنه تم حظر حسابك عن طريق الخطأ، فانقر فوق "طلب مراجعة" في التطبيق. وبمجرد مراجعة حسابك واتخاذ القرار، ستتلقى إشعارًا من "واتساب".