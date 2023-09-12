تعرف على أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة لدراسة الطلبة
طوّرت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلبة في العملية التعليمية، وتاليًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة للطلبة، وفقًا لموقع "aitnews".
Bing Chat
يستخدم "Bing Chat" النموذج اللغوي الأكثر تقدمًا من "OpenAI"، وهو مجاني، ويُعتبر روبوت الدردشة الآخر الوحيد المتاح والمعتمد في عمله على "GPT-4" هو "ChatGPT Plus"، الذي يحتاج إلى اشتراك قدره 20 دولارًا شهريًا.
ويمتاز "Bing Chat" أنه متصل بالإنترنت ويمكنه تقديم معلومات حول جميع الأحداث الحالية، مما يُسهّل الوصول إلى أي معلومات يحتاج إليها الطلبة، ولا سيما أنه يستشهد بمصادر، مما يسهّل التحقق من الحقائق وتجنب الأخطاء.
ويمكن لـ"Bing Chat" الإجابة عن كل ما يُجيبه "غوغل"، ولكن بدلًا من الاضطرار إلى التنقل بين نتائج البحث المتعددة، يمنح الروبوت الإجابة كفقرة مختصرة وسهلة الفهم مع روابط تقود إلى مصادر تلك المعلومات ليتمكن المستخدم من التأكد من صحة المعلومات وقراءة المزيد عن الموضوع.
ويتمتع "Bing Chat" بقدرات متقدمة في الكتابة وكتابة الأكواد البرمجية وحل مسائل الرياضيات، مما يجعله مساعدًا ممتازًا لكتابة المقالات وتحريرها، وحل المسائل الرياضية وشرحها، وإنشاء التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء.
ويمكن لـ"Bing Chat" الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمواد التعليمية، والامتحانات والواجبات المنزلية، وشرح الموضوعات المعقدة، مثل: الأحداث التاريخية والمصطلحات العلمية، بطريقة سهلة الفهم، والمساعدة في إنشاء الرسوم البيانية والمخططات.
ChatPDF
يمكن لـ"ChatPDF" المساعدة في دراسة ملفات ذات صيغة "PDF"، التي عادة ما تتضمن أوراقًا بحثية أو موضوعات دراسية، وتكون غالبًا طويلة وتحتاج إلى الكثير من الوقت لقراءتها وتحليلها.
وبمجرد تحميل ملف "PDF" سيعالج "ChatPDF" المعلومات التي في الملف بثوانٍ، ويجري الانتقال بعدها إلى واجهة أخرى حيث يمكن طرح أي سؤال بخصوص الملف، بما في ذلك الإجابة عن معنى أي مصطلح في النص، وبمجرد العثور على إجابة، يُحدد المكان الذي أخذ منه رده في النص، كما يمكن أن يُقدم ملخصًا عن الملف.
Duolingo
يختص تطبيق "Duolingo" في تعلم اللغات الجديدة، إذ يتميز بأنه يضفي لمسة من اللعب على تجربة تعلم اللغات بتقديم دروس قصيرة تبدو كمهام فردية، كما أن لديه نظامًا تعليميًا متدرجًا ضمن مستويات مختلفة، ولوحة صدارة ونظام نقاط لتحفيز المتعلمين على الاستمرار في التعلم.
Socratic
يُعتبر تطبيق "Socratic" بديلًا مناسبًا لـ"غوغل"، إذ يمكن للطلبة كتابة أي سؤال حول ما يتعلمونه في المدرسة أو تحميل صور للمخططات الدراسية، وسيقدم التطبيق بدوره استجابة تشبه الاستجابة البشرية باستخدام رسومات وروابط فيديوهات من "اليوتيوب" ذات صلة بالموضوع.
ولا يكتفي التطبيق بتقديم الإجابات عن الأسئلة أو يُنشئ المقالات فقط، بل سيقدم أيضًا شرحًا مفصلًا وتعليمات يمكن للطلبة الاستفادة منها لاستنتاج الإجابة بأنفسهم، كما لا يقتصر استخدام التطبيق على الطلبة الصغار، بل هو تطبيق تعليمي يساعد طلبة المدارس الثانوية والجامعات في الدراسة.