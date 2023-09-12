تعرف على أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة لدراسة الطلبة

طوّرت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلبة في العملية التعليمية، وتاليًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المفيدة للطلبة، وفقًا لموقع "aitnews".

Bing Chat

يستخدم "Bing Chat" النموذج اللغوي الأكثر تقدمًا من "OpenAI"، وهو مجاني، ويُعتبر روبوت الدردشة الآخر الوحيد المتاح والمعتمد في عمله على "GPT-4" هو "ChatGPT Plus"، الذي يحتاج إلى اشتراك قدره 20 دولارًا شهريًا.

ويمتاز "Bing Chat" أنه متصل بالإنترنت ويمكنه تقديم معلومات حول جميع الأحداث الحالية، مما يُسهّل الوصول إلى أي معلومات يحتاج إليها الطلبة، ولا سيما أنه يستشهد بمصادر، مما يسهّل التحقق من الحقائق وتجنب الأخطاء.