كم من البشر نحتاج لبناء مستوطنة على المريخ؟
أفادت دراسة حديثة بأن 22 شخصًا فقط هو العدد الذي تحتاجه البشرية من أجل بناء وإدامة مستعمرة على كوكب المريخ.
وأخذت الدراسة، التي أجراها علماء في جامعة "جورج ماسون" الأمريكية، ونشرت في مجلة "arXiv"، السلوك الاجتماعي والنفسي البشري بعين الاعتبار، والتفاعلات بين البشر؛ لوضع التقدير الجديد الذي خالف التقدير السابق لعدد مقترح يتراوح بين 100 إلى 500 شخص.
وعلى الرغم من الدراسات لعدد البشر، لا تزال فكرة إقامة مستعمرة على المريخ تمثل كابوسًا هندسيًا معقدًا، كما يجب تحقيق المستعمرة لاكتفاء ذاتي.
وقام العلماء بحساب الحاجات الغذائية والمهارات والمرونة والإجهاد للمستعمرين في المريخ لتحديد الرقم، إضافة لعوامل نفسية، وقدرات مواجهة التغيرات البيئية.
ووضعت المحاكاة بعين الاعتبار عوامل قد تحدث مثل الحوادث وتأخير وصول الإمدادات من الأرض، وقدرة المستعمرين على التعامل مع مثل هذه التغيرات دون فقدانهم صحتهم، وموتهم.