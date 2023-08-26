كم من البشر نحتاج لبناء مستوطنة على المريخ؟

أفادت دراسة حديثة بأن 22 شخصًا فقط هو العدد الذي تحتاجه البشرية من أجل بناء وإدامة مستعمرة على كوكب المريخ.

وأخذت الدراسة، التي أجراها علماء في جامعة "جورج ماسون" الأمريكية، ونشرت في مجلة "arXiv"، السلوك الاجتماعي والنفسي البشري بعين الاعتبار، والتفاعلات بين البشر؛ لوضع التقدير الجديد الذي خالف التقدير السابق لعدد مقترح يتراوح بين 100 إلى 500 شخص.