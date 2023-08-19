دراسة: دليل جديد حول إمكانية الحياة على المريخ قبل 3.6 مليار عام

اكتشفت المركبة الروبوتية الجوالة "كوريوسيتي"، بعد 11 عاما من التجول على كوكب المريخ، دليلا جديدا على أن الحياة كانت ممكنة على الكوكب الأحمر في الماضي.

وعثرت "كوريوسيتي" في 2021 على مجموعة غير عادية من الشقوق المضلعة داخل التربة، يعتقد العلماء الآن أنها دليل على تقلب مناخ المريخ بين موسم جفاف ورطوبة، ما يشابه مناخ الأرض المواتي لظهور الكائنات الحية قبل 3.6 مليار عام، وفق دراسة حديثة.

وحسب الدراسة، قال العلماء إن هذه الدورات المناخية تشجيع على تكون اللبنات الأساسية للمركبات العضوية والحمض النووي.