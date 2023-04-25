"مسبار الأمل" يكشف أسراراً هي الأولى عن قمر المريخ "ديموس"

كشف "مسبار الأمل" الفضائي الإماراتي، اليوم الإثنين، صوراً وبيانات جديدة، هي الأولى من نوعها، لقمر المريخ الأصغر "ديموس".

والتقطت تلك البيانات باستخدام الأجهزة العلمية الثلاث للمسبار خلال مروره عند أقرب نقطة من القمر على مسافة تقارب 100 كيلومتر فقط، والتي تعد الأقرب لمركبة فضائية منذ مهمة "فايكنغ" عام 1977.

وكانت البيانات تتحدث عن تركيبة وهيكل القمر "ديموس" وتساهم في تعميق فهم المجتمع العلمي العالمي للقمر، كما تساهم في إثرائه بمعلومات وبيانات جديدة عنه.

وأثبتت الملاحظات استبعاد إحدى أقدم النظريات التي تشير إلى أن القمر يعتبر في أصله كويكبا تم جذبه إلى مدار الكوكب الأحمر، وتؤكد أنه من المرجح أن يكون القمر أصله من المريخ وليس كويكباً كما تم افتراضه سابقاً.

وتشمل الصور عالية الوضوح التي التقطت خلال أقرب تحليق متكرر للقمر، الملاحظات الأولى على الإطلاق بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة والبعيدة، وأول بيانات فائقة الطيف عن "ديموس" بالأشعة تحت الحمراء الحرارية.

وكشفت الملاحظات لأول مرة عن مناطق في الجانب البعيد من "ديموس" والتي لم تُرصد من الناحية التركيبية من قبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".