بفضل "غوغل".. وداعا كلمات المرور

ويعد التحقق البيومتري مفيدًا، وقد استمتع مستخدمو "أبل" بموثوقيته مع "Face ID" على أجهزة "آيفون" لسنوات عديدة حتى الآن، كما توفر هواتف "أندرويد" من جهتها إمكانية التعرف على الوجه والأصبع.

وتتيح "غوغل" إجراء الدفعات باستخدام "Face Lock" على طراز "Pixel 8 Pro"، ولكن عدد قليل جدًا من الهواتف لديها القدرة على إقناع الأشخاص باستخدام التقنية لهذه الأمور الحساسة.

ودعت غوغل العملاء في بريدها أيضًا، وللحفاظ على أمان حسابهم، تشغيل التحقق من الشراء لكل عملية شراء، فضلًا عن تجنب مشاركة كلمات المرور مع الآخرين.

إعداد التحقق البيومتري

كل ما عليك القيام به لتأمين عمليات شراء التطبيقات من متجر "بلاي" من دون استخدام كلمات المرور، هو أولًا فتح متجر "بلاي" على هاتف "أندرويد" الخاص بك، والانتقال إلى إعدادات المتجر ثم اضغط على التحقق من الشراء.