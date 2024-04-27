بفضل "غوغل".. وداعا كلمات المرور
بدأت شركة "غوغل" بالعمل على منح المستخدمين خيار تأمين عمليات شراء التطبيقات الخاصة بهم من متجر "بلاي"، من دون استخدام كلمات المرور.
وتعمل "غوغل" على جعل تحميل التطبيقات وحتى شرائها من متجر "بلاي" أكثر سهولة وأمانًا.
وتقوم الشركة في الوقت الحالي بإبلاغ مستخدميها بأن الأمان "البيومتري" بات متاحًا للأشخاص الذين يستخدمون الهواتف المزودة بهذه الميزات، بمعنى آخر، لن تقلق بعد اليوم بشأن تذكر كلمات المرور.
التحقق البيومتري
وأوضحت "غوغل" في بريد أرسلته إلى عملائها، أخيرًا، أنه إذا قمت بتعيين التحقق البيومتري والقياسات الحيوية، فهذا يعني أنه سيُطلب منك التحقق من هويتك باستخدام هذه القياسات في كل مرة تقوم فيها بإجراء عملية شراء عبر "غوغل بلاي".
ويعد التحقق البيومتري مفيدًا، وقد استمتع مستخدمو "أبل" بموثوقيته مع "Face ID" على أجهزة "آيفون" لسنوات عديدة حتى الآن، كما توفر هواتف "أندرويد" من جهتها إمكانية التعرف على الوجه والأصبع.
وتتيح "غوغل" إجراء الدفعات باستخدام "Face Lock" على طراز "Pixel 8 Pro"، ولكن عدد قليل جدًا من الهواتف لديها القدرة على إقناع الأشخاص باستخدام التقنية لهذه الأمور الحساسة.
ودعت غوغل العملاء في بريدها أيضًا، وللحفاظ على أمان حسابهم، تشغيل التحقق من الشراء لكل عملية شراء، فضلًا عن تجنب مشاركة كلمات المرور مع الآخرين.
إعداد التحقق البيومتري
كل ما عليك القيام به لتأمين عمليات شراء التطبيقات من متجر "بلاي" من دون استخدام كلمات المرور، هو أولًا فتح متجر "بلاي" على هاتف "أندرويد" الخاص بك، والانتقال إلى إعدادات المتجر ثم اضغط على التحقق من الشراء.
وبعدها قم بتمكين شريط التبديل لاستخدام الأمان البيومتري للتحقق من عمليات شراء التطبيقات لحساب "غوغل" الخاص بك، ويمكنك تفعيل الميزة دائمًا أو كل 30 دقيقة أو عدم تفعيلها مطلقًا.
المستقبل بدون كلمة مرور
وتعد "غوغل" واحدة من الشركات العملاقة في عالم التكنولوجيا التي ترى أن المستقبل بدون كلمة مرور سيؤتي ثماره ببطء ولكن بثبات.
وقدمت شركات أخرى ميزات مشابهة، على سبيل المثال تتيح لك أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندوز" الآن الوصول إلى الحساب باستخدام ميزات مثل "Windows Hello" .
و"Windows Hello"، هو إصدار "مايكروسوفت" من "Face ID" لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، الذي يعمل باستخدام كاميرا الويب المدمجة، التي تحتوي على أجهزة استشعار متقدمة لتتبع وتحديد الشخص الموجود أمام الكمبيوتر، والذي يحاول فتح النظام.