الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالإصابة المبكرة بأمراض القلب والأوعية الدموية

كشفت نتائج دارسة حديثة أجراها باحثون في جامعة روتجرز الأمريكية، أنه يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مساعدة الأطباء في الكشف المبكر عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الرجفان الأذيني وفشل القلب.

ويحدث "فشل القلب" الذي يسمي أيضا "قصور القلب الاحتقاني" عندما لا تضخ عضلة القلب الدم كما ينبغي، لتتراكم السوائل في الرئتين؛ الأمر الذي يسبب الإصابة بضيق التنفس.

أما الرجفان الأذيني فهو عدم انتظام في نظم القلب (اضطراب النظم القلبي)، يمكن أن يؤدي إلى حدوث جلطات دموية في القلب، ويزيد احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب وغيرهما من المضاعفات ذات الصلة بالقلب.