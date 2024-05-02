بحجم دولة.. كشف لغز الثقب العملاق في القطب الجنوبي

تمكن فريق من الباحثين أخيراً من حل لغز "الثقب العملاق" الذي أطلق عليه "مود رايز بولينيا" وحيّر العلماء لعقود من الزمن، بحسب موقع "سينس أليرت".

وظهر ثقب عملاق بحجم نيوزيلاندا لأول مرة عام 1974 على سطح بحر "ويدل" في القارة القطبية الجنوبية، وأثارت طريقة ظهور واختفاء الثقب حيرة العلماء.

في فصل الشتاء، يتقشر الجليد فوق "بحر ويديل" في القطب الجنوبي، بالقرب من قمة مغمورة تسمى "مود رايز"، وتنفتح أحيانًا حفرة ضخمة، لتكشف عن المياه الباردة المظلمة بالأسفل.

وعاد الثقب للظهور في عامي 1975 و1976، لفترة وجيزة حتى ظن العلماء أنه اختفى إلى الأبد، لكنه عاد بشكل أكبر في عامي 2016 و2017 على شكل حفرة في الجليد بحجم ولاية "ماين" الأمريكية.