بعد أطول رحلة فضائية في تاريخ العرب.. النيادي يعود إلى الأرض الإثنين المقبل

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم السبت، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سيعود إلى الأرض، الإثنين المقبل، بعد أن أنجر أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت 6 أشهر.

وأوضح المركز عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم الإعلان عن توقيت وصول مركبة "سبيس إكس دراغون" التي تحمل سلطان النيادي برفقة 3 رواد آخرين في وقت لاحق.