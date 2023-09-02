بعد أطول رحلة فضائية في تاريخ العرب.. النيادي يعود إلى الأرض الإثنين المقبل
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم السبت، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سيعود إلى الأرض، الإثنين المقبل، بعد أن أنجر أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت 6 أشهر.
وأوضح المركز عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم الإعلان عن توقيت وصول مركبة "سبيس إكس دراغون" التي تحمل سلطان النيادي برفقة 3 رواد آخرين في وقت لاحق.
وأعلن المركز عن مراحل عودة مركبة "دراغون"، التي تحمل النيادي وزملاءه بطاقم "Crew-6" إلى الأرض.
ونشر المركز، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو للنيادي وهو يتصفح الكتاب الجديد المخصص للأطفال بعنوان “من الصحراء إلى الفضاء” للشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي.
وقال النيادي: "وصلني من المكتب الإعلامي لحكومة دبي الكتاب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المخصص للأطفال بعنوان "من الصحراء إلى الفضاء".
وأضاف: "يتميز الكتاب بتصاميم ورسومات جميلة على يد مبدعين إماراتيين، ومن الفضاء أشارككم قصة ضمن الكتاب حول “مسبار الأمل” ورحلتنا بطموح زايد نحو الفضاء. كتاب رائع يزرع في نفوس أبنائنا عشق اللامستحيل، وصناعة المستقبل المشرق لدولتنا".
وكان رائد الفضاء الإماراتي، شارك برفقة زملائه على متن المحطة الدولية في استقبال طاقم "كرو 7" بالتصفيق. ويضم الطاقم الجديد 4 من الرواد الجدد، الذين وصلوا، مساء أمس الأحد، بعد رحلة استمرت نحو 30 ساعة، ليصبح إجمالي الرواد 11 رائدًا من 5 بلدان، تشمل: الإمارات، وأمريكا، وروسيا، واليابان، والدنمارك.