بحاجة إلى زراعة دماغ.. هل أصبح "سيري" قديما؟
يبدو أن شركة "أبل" أدركت أن مساعدها الافتراضي "سيري" لم يعد ذكيًّا بما فيه الكفاية، وأصبح قديمًا وبحاجة إلى عملية تجديد شاملة، بعد التطور الكبير الذي لحق بروبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي.
وتخطط "أبل" للإعلان عن أنها ستجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أجهز "آيفون"، بعد عملية إعادة التنظيم الأكثر أهمية للشركة منذ عقد من الزمن.
وقرر كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال البرمجيات لدى "أبل" أوائل العام الماضي أن "سيري"، بحاجة إلى عملية زرع دماغ، بعد أن أمضى المديران التنفيذيان كريغ فيديريغي وجون جياناندريا أسابيع في اختبار روبوت الدردشة الجديد "ChatGPT" الخاص بشركة "OpenAI".
"سيري" أصبح قديماً
وجعل استخدام روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه كتابة الشعر وإنشاء رموز حاسوبية والإجابة على الأسئلة المعقدة، "سيري" يبدو قديمًا.
وجرى تقديم "سيري" في عام 2011 باعتباره المساعد الافتراضي الأصلي في هواتف "آيفون"، وكان عمله يقتصر على الطلبات الفردية لسنوات، ولم يتمكن مطلقًا من متابعة المحادثة، كما كان كثيرا ما يساء فهم الأسئلة.
اللحاق بقطار الذكاء الاصطناعي
وأدى إدراك "أبل" أن التكنولوجيا الجديدة قد تجاوزت "سيري"، إلى إطلاق عملية إعادة التنظيم الأكثر أهمية لعملاق التكنولوجيا منذ أكثر من عقد من الزمن، عاقدة العزم على اللحاق بقطار الذكاء الاصطناعي في صناعة التكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تستعرض "أبل" الذكاء الاصطناعي الخاص بها في مؤتمرها السنوي للمطورين، المُقرر عقده في الـ10 من شهر حزيران/يونيو المُقبل، حين ستطلق نسخة محسنة من "سيري"، وفقًا للمطلعين على عمل الشركة.
وستتضمن التكنولوجيا الأساسية لـ"سيري" جيلًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيسمح له بالدردشة بدلاً من الرد على الأسئلة واحدًا تلو الآخر كما يفعل الآن.
ترقية ذاكرة "آيفون"
وتعمل "أبل" أيضًا على زيادة الذاكرة في هواتف "آيفون" لهذا العام، وذلك لدعم قدرات "سيري" الجديدة، ولتكون الأجهزة قادرة على التعامل مع الذكاء الاصطناعي وعلى تشغيل روبوتات الدردشة من العديد من الشركات، بما في ذلك "Google"، و"Cohere"، و"OpenAI".