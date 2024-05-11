بحاجة إلى زراعة دماغ.. هل أصبح "سيري" قديما؟

يبدو أن شركة "أبل" أدركت أن مساعدها الافتراضي "سيري" لم يعد ذكيًّا بما فيه الكفاية، وأصبح قديمًا وبحاجة إلى عملية تجديد شاملة، بعد التطور الكبير الذي لحق بروبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي.

وتخطط "أبل" للإعلان عن أنها ستجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أجهز "آيفون"، بعد عملية إعادة التنظيم الأكثر أهمية للشركة منذ عقد من الزمن.

وقرر كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال البرمجيات لدى "أبل" أوائل العام الماضي أن "سيري"، بحاجة إلى عملية زرع دماغ، بعد أن أمضى المديران التنفيذيان كريغ فيديريغي وجون جياناندريا أسابيع في اختبار روبوت الدردشة الجديد "ChatGPT" الخاص بشركة "OpenAI".

"سيري" أصبح قديماً

وجعل استخدام روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه كتابة الشعر وإنشاء رموز حاسوبية والإجابة على الأسئلة المعقدة، "سيري" يبدو قديمًا.