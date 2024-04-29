الهاتف الذكي يتحول إلى "ريموت تلفزيون"

ومع تقديم حلول مبتكرة مثل تطبيق "Google TV" والتطبيقات الأخرى، أصبح لدى المستخدمين الآن خيار التحكم في أجهزة التلفزيون، التي تعمل بنظام "أندرويد" مباشرة من هواتفهم الذكية.

وتتيح هذه الميزة المريحة للمستخدمين تغيير القنوات بسهولة وضبط مستويات الصوت والوصول إلى تطبيقاتهم المفضلة من دون الحاجة إلى جهاز التحكم عن بعد التقليدي.

تطبيق غوغل

ولتحويل الهاتف الذكي إلى جهاز تحكم عن بعد للتلفزيون باستخدام "Google TV"، ما عليك سوى تشغيل شبكة "Bluetooth" أو "WiFi" لكل من الهاتف الذكي والتلفزيون.

وبعد ذلك، افتح متجر "غوغل" وقم بتنزيل "Google TV" على هاتفك الذكي، ثم افتح التطبيق وحدد "Connect TV" في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.