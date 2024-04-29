الهاتف الذكي يتحول إلى "ريموت تلفزيون"
باتت الهواتف الذكية تتوافق مع الشاشات الكبيرة بمساعدة التطبيقات، ما يسمح لك بالاستفادة من الهواتف القديمة بطريقة مبتكرة.
وعانى الكثير منا من الإحباط الناتج عن وضع أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون في غير موضعها أو عند حدوث خلل فيها، مما يعيق قدرتنا على الاستمتاع ببرامجنا المفضلة.
ومع تقديم حلول مبتكرة مثل تطبيق "Google TV" والتطبيقات الأخرى، أصبح لدى المستخدمين الآن خيار التحكم في أجهزة التلفزيون، التي تعمل بنظام "أندرويد" مباشرة من هواتفهم الذكية.
وتتيح هذه الميزة المريحة للمستخدمين تغيير القنوات بسهولة وضبط مستويات الصوت والوصول إلى تطبيقاتهم المفضلة من دون الحاجة إلى جهاز التحكم عن بعد التقليدي.
تطبيق غوغل
ولتحويل الهاتف الذكي إلى جهاز تحكم عن بعد للتلفزيون باستخدام "Google TV"، ما عليك سوى تشغيل شبكة "Bluetooth" أو "WiFi" لكل من الهاتف الذكي والتلفزيون.
وبعد ذلك، افتح متجر "غوغل" وقم بتنزيل "Google TV" على هاتفك الذكي، ثم افتح التطبيق وحدد "Connect TV" في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.
وسيبدأ التطبيق في البحث عن الأجهزة القريبة للاتصال بها، وبمجرد العثور على تلفزيون المستخدم، يمكنك تحديده من القائمة، وسيظهر رمز على شاشة التلفزيون.
وعندها سيُطلب من المستخدم الآن إدخال الرمز في التطبيق ثم النقر على زر "الإقران"، وبعد إتمام الإقران، يمكنك بالهاتف التحكم بالتلفزيون الخاص بك، وهي ميزة تعمل عبر "البلوتوث" أو "واي فاي".
تطبيقات الطرف الثالث
وتحتوي العديد من أجهزة التلفاز الذكية أيضًا على تطبيقات الشركة المصنعة التي يمكن استخدامها كجهاز تحكم عن بعد.
كما أن هناك طريقة أخرى لتوصيل الهاتف الذكي بالتلفزيون وتحويله إلى جهاز تحكم عن بعد وهي تنزيل تطبيق للتحكم عن بعد في التلفزيون مثل "AnyMote Smart IR Remote".
ويُشار إلى أنه من أجل عمل هذه التطبيقات، يجب أن يحتوي الهاتف على ميزة الأشعة تحت الحمراء "IR"، وهي متوفرة في بعض الهواتف الذكية من الفئة الأولى.
التحكم في "Apple TV"
وظيفة التحكم عن بعد في "Apple TV" متوافقة مع أجهزة "iOS" فقط، إلا أنه يجب أن يكون هاتفك والتلفزيون الذكي أيضًا على نفس شبكة "Wi-Fi" لضمان الاتصال.
وإذا كان لديك أحدث إصدار من "iOS" أو "iPadOS"، فستتم إضافة "Apple TV Remote" تلقائيًا إلى مركز التحكم، أما إذا كان لديك إصدار سابق من "iOS" أو "iPadOS"، فأضف "Apple TV Remote" يدويًا إليه، ثم انتقل إلى "الإعدادات" من ثم إلى "مركز التحكم"، ثم اضغط على "إضافة" بجوار "Apple TV Remote".
وعلى "iPhone X" أو الإصدارات الأحدث أو "iPad"، الذي يعمل بأحدث إصدار من "iPadOS"، اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة للوصول "Apple TV Remote".
أما على "iPhone 8" أو الإصدارات الأقدم أو "iOS 11" أو الإصدارات الأقدم، اسحب لأعلى من الحافة السفلية لشاشة الهاتف للوصول إلى هذه الميزة.