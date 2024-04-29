كيفية الترقية من ويندوز 8.1 إلى ويندوز 10 أو 11 مجانًا

هل ما زلت تستخدم نظام التشغيل ويندوز8.1؟ أنهت مايكروسوفت الدعم الموسع لهذا الإصدار في 10 يناير 2023. وهذا يعني أن أولئك الذين تمسكوا بنظام التشغيل القديم أصبحوا خارج دائرة الإصلاحات الأمنية والدعم الفني والتحديثات والمساعدة الأخرى؛ ما يعرضهم وجهاز الكمبيوتر الخاص بهم وبياناتهم للخطر. لحماية نفسك بشكل أفضل، يجب عليك ترقية نظامك إلى ويندوز 10 أو 11. ولحسن الحظ، هناك طرق يمكنك من خلالها الترقية مباشرة من ويندوز 8.1.

نسخة احتياطية من ملفاتك

قبل الترقية، تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك بشكل صحيح. ومهما كانت العملية التي تستخدمها، فأنت تريد التأكد من الحفاظ على جميع ملفاتك ومستنداتك وتطبيقاتك وإعداداتك. والأهم من ذلك، تأكد من عمل نسخة احتياطية يدويًّا لأي ملفات شخصية لا يمكن استبدالها في حال حدوث خطأ ما. كذلك قد يكون من المفيد أن تقوم بترقية القرص الصلب في الكمبيوتر الخاص بك من HDD إلى أقراص الحالة الصلبة SSD الأحدث والأسرع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى ترقية الذاكرة العشوائية RAM إلى 8 أو 16 غيغابايت.