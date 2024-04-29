كيفية الترقية من ويندوز 8.1 إلى ويندوز 10 أو 11 مجانًا
هل ما زلت تستخدم نظام التشغيل ويندوز8.1؟ أنهت مايكروسوفت الدعم الموسع لهذا الإصدار في 10 يناير 2023. وهذا يعني أن أولئك الذين تمسكوا بنظام التشغيل القديم أصبحوا خارج دائرة الإصلاحات الأمنية والدعم الفني والتحديثات والمساعدة الأخرى؛ ما يعرضهم وجهاز الكمبيوتر الخاص بهم وبياناتهم للخطر. لحماية نفسك بشكل أفضل، يجب عليك ترقية نظامك إلى ويندوز 10 أو 11. ولحسن الحظ، هناك طرق يمكنك من خلالها الترقية مباشرة من ويندوز 8.1.
نسخة احتياطية من ملفاتك
قبل الترقية، تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك بشكل صحيح. ومهما كانت العملية التي تستخدمها، فأنت تريد التأكد من الحفاظ على جميع ملفاتك ومستنداتك وتطبيقاتك وإعداداتك. والأهم من ذلك، تأكد من عمل نسخة احتياطية يدويًّا لأي ملفات شخصية لا يمكن استبدالها في حال حدوث خطأ ما. كذلك قد يكون من المفيد أن تقوم بترقية القرص الصلب في الكمبيوتر الخاص بك من HDD إلى أقراص الحالة الصلبة SSD الأحدث والأسرع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى ترقية الذاكرة العشوائية RAM إلى 8 أو 16 غيغابايت.
ترقية ويندوز 8.1 إلى 10
تتيح لك مايكروسوفت الترقية من ويندوز8.1 إلى ويندوز 10 مجانًا. من الناحية الفنية، انتهت صلاحية هذا العرض منذ وقف الدعم، ولكن ما زال بإمكانك الترقية. وللقيام بذلك، من خلال جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز8.1 ، توجه إلى موقع تنزيل ويندوز 10 الخاص بشركة مايكروسوفت وانقر فوق الزر "تنزيل الآن" لتنزيل ملفMediaCreationTool22H2 . وعند تشغيل هذا الملف، سيتم سؤالك عن ما تريد القيام به، وهنا حدد "ترقية هذا الكمبيوتر الآن" وانقر فوق التالي وسيبدأ تنزيل ويندوز 10 بعد ذلك. من ثم سيتم سؤالك عن ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بملفات أو حذف كل شيء، هنا اختر ما يناسبك وانقر فوق زر "تثبيت" واسمح بمتابعة الترقية. عند الانتهاء، سيتم إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وسيسمح لك بتسجيل الدخول إلى نظام التشغيل ويندوز 10. من بعدها، يجب عليك التوجه إلى الإعدادات، من ثم التحديث والأمان، والنقر على Windows Update للبحث عن أي تحديثات جديدة.
ترقية ويندوز 8.1 إلى 11
تعد الترقية من ويندوز 8.1 إلى 11 أكثر صعوبة من الترقية إلى ويندوز 10. وذلك لأن ويندوز 11 يفرض متطلبات أجهزة أكثر صرامة، بما في ذلك وحدة النظام الأساس الموثوق به (TPM) وخيار التمهيد الآمن المعين في BIOS، وهما عنصران غير متاحين على أغلب أجهزة الكمبيوتر القديمة التي تعمل بنظام ويندوز 8.1. وعادةً، يمكنك تشغيل أداة فحص صحة الكمبيوتر الشخصي من مايكروسوفت لمعرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يمكنه التعامل مع نظام التشغيل ويندوز 11. في جميع الأحوال، أثناء تنزيل إعداد ويندوز 11 سيتم إعلامك إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير مؤهل لنظام التشغيل ويندوز 11.
وإذا كان بإمكان جهاز الكمبيوتر الخاص بك التعامل مع نظام التشغيل ويندوز 11، قبل شروط الترخيص وانقر فوق "التالي"، وأكد رغبتك في الاحتفاظ بملفاتك وتطبيقاتك الشخصية أم حذفها جميعها، من ثم انقر فوق "تثبيت". وبعد الترقية، انتقل إلى الإعدادات ومن ثم التحديث والأمان، ثم Windows Update للتحقق من وجود أي تحديثات متاحة.