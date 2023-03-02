من خلال الأنف.. تقنية جديدة لاكتشاف وتتبع الأمراض

طور العلماء في جامعة "ماساتشوستس أمهيرست" جهاز استشعار حيوي يعتمد على أسلاك البروتين النانوية التي تنشئها البكتيريا.

وتعتبر الأسلاك النانوية البروتينية شديدة الحساسية للأمونيا، في هذه الحالة، التي توجد في أنفاس مرضى الكلى.

ولكن من المحتمل إنشاء أسلاك نانوية لمجموعة كبيرة من المؤشرات الحيوية الصحية الأخرى، وفقا للدراسة التي نشرها موقع "medgadget" التقني.

وقام الباحثون بتعديل الإشريكية القولونية (جراثيم تعيش في أمعاء الثدييات) وراثيًا لإنشاء أسلاك نانوية بروتينية مع زيادة حساسية الأمونيا، حيث يتم وضع الأسلاك النانوية على مجموعة أقطاب كهربائية ثم إذا ارتبطت بها الأمونيا، فإنها ستغير الإشارة الكهربائية للمستشعر الحيوي، ما يكشف عن وجود أمراض الكلى أو يسمح للأطباء بتتبع تقدم المريض.