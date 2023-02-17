ابتكار حبوب ذكية تشخّص الأمراض الهضمية وتعالجها‎‎

واستخدم الباحثون أقطابًا فحمية ترسل إشارات كهرومغناطيسية عالية التردد لتوليد حقول مغناطيسية ثلاثية الأبعاد تقرأ البيانات المكانية لنقاط السبيل الهضمي وتحدد موقعها بدقة، ثم ترسلها إلى هاتف ذكي باستخدام تقنية بلوتوث.

وتستخدم التقنية الجديدة جهاز استقبال خارجي على شكل أجهزة كهرومغناطيسية يمكن وضعها في حقيبة الظهر أو المعطف لزيادة دقة البيانات الحركية المتعلقة بحركة الطعام من الفم إلى الأمعاء.