تطبيق الصور في iOS 17 لهواتف آيفون يأتي بميزة ممتعة
أجرت شركة أبل العديد من التحسينات على تطبيق الصور في نظام تشغيلها الجديد iOS 17 الذي كشفت عنه خلال مؤتمر المطورين الأخير WWDC 2023.
وحسنت أبل قدرات التعرف على الصور في هواتف آيفون في أحدث إصدار من نظام التشغيل، وأصبح تطبيق الصور قادرًا الآن على التعرف على الحيوانات الأليفة علاوة على الأشخاص.
وتحول ألبوم "People" إلى الاسم الجديد "People and Pets"؛ لأن تطبيق الصور بات بإمكانه اكتشاف الحيوانات، خاصة تلك التي تهم المستخدم بالنظر لعدد الصور التي يمتلكها في هاتفه.
وبحسب أبل، لن تظهر الحيوانات التي لديك صورة أو صورتان لها فقط في هذا القسم، ولكن إذا كان لديك صور متعددة للحيوان نفسه فسترى الحيوان الأليف مدرجًا في الألبوم.
وفي هذا الألبوم، سترى كافة الصور التي لديك لهذا الحيوان، وتسمح هذه الوظيفة أيضًا بظهور ذكريات محددة عن الحيوان الأليف في قسم "For You".
ويبدو أن ميزة التعرف على الحيوانات الأليفة دقيقة، ويمكنها التمييز بين الحيوانات الأليفة التي لها نفس اللون، بحسب موقع "macrumors" التقني.
يشار إلى أن أبل قامت أيضًا بتحسين تطبيق iOS 17 Photos باستخدام ميزة Visual Look Up لعناصر الطعام، والتي تعرض وصفات لأطباق مماثلة، وخيارًا للبحث عن معلومات حول موضوع الصورة عند إزالتها من الخلفية.