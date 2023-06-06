أبل تزيح الستار عن نظامها الجديد iOS 17 لهواتف آيفون

أزاحت شركة أبل الستار عن نظام تشغيلها الجديد لهواتف آيفون iOS 17 وذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023.

وحرصت أبل في إصدارها الجديد من نظام تشغيل iOS 17 على تحسين تجربة الاستخدام وإجراء العديد من الإضافات في مختلف جوانب العمليات.

وأجرت أبل تحديثًا واسعًا على تطبيقات الهاتف والاتصال والرسائل، وفي تطبيق "فيس تايم" بات بإمكان المستخدم إرسال رسالة يراها الأشخاص لاحقًا.

وأتاحت أبل إمكانية البحث في تطبيق الرسائل إلى جانب إمكانية مشاركة الموقع في الرسائل مباشرة، كما أصبح هناك ميزة "تسجيل الوصول" إذ يرسل التطبيق رسالة تلقائية إذا وصلتَ للمنزل مثلًا.