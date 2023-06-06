أبل تزيح الستار عن نظامها الجديد iOS 17 لهواتف آيفون
أزاحت شركة أبل الستار عن نظام تشغيلها الجديد لهواتف آيفون iOS 17 وذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023.
وحرصت أبل في إصدارها الجديد من نظام تشغيل iOS 17 على تحسين تجربة الاستخدام وإجراء العديد من الإضافات في مختلف جوانب العمليات.
وأجرت أبل تحديثًا واسعًا على تطبيقات الهاتف والاتصال والرسائل، وفي تطبيق "فيس تايم" بات بإمكان المستخدم إرسال رسالة يراها الأشخاص لاحقًا.
وأتاحت أبل إمكانية البحث في تطبيق الرسائل إلى جانب إمكانية مشاركة الموقع في الرسائل مباشرة، كما أصبح هناك ميزة "تسجيل الوصول" إذ يرسل التطبيق رسالة تلقائية إذا وصلتَ للمنزل مثلًا.
ووفرت أبل ميزة "التصحيح التلقائي" المحسّنة، والتعرف على الصوت اعتمادًا على نماذج الذكاء الاصطناعي.
وهناك كذلك ميزة تحويل البريد الصوتي إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي، كما أصبح بمقدور لوحة المفاتيح في آيفون التعرف على الكلمات بسرعة وضبط الكلمات البذيئة.
وكشفت أبل عن تطبيق جديد لليوميات والذكريات يسمى Journal لحفظ كل ما يفعله المستخدم خلال اليوم أو المواقع التي زارها أو الموسيقى التي سمعها وغيرها من الأمور، بسرية تامة.
وقدمت أبل دعمًا أفضل لسماعات AirPods من خلال مزايا جديدة، مثل: الصوت التكيفي، وتحسين خيارات التبديل التلقائي، والتحكم في المكالمات.
ويقدّم النظام الجديد ميزة مشاركة متتبعات أبل AirTag مع شخص آخر، إذ لم يكن متاحًا في السابق استخدام AirTags إلا من قِبل شخص واحد فقط، ولكن هذا يتغير في التحديث الأخير.