الروبوتات تحضر الدجاج المقلي في كوريا الجنوبية
بدأت المطاعم في كوريا الجنوبية تنتهج نهجاً جديداً في التعامل مع طرق إعداد وتقديم الطعام، حيث بات مطعم "كانغ جي يونغ" يعتمد أسلوباً مختلفاً عن غيره في تحضير الطبق، بواسطة الروبوتات.
ويتجذّر الدجاج المقلي في الثقافة الكورية الجنوبية، إذ يتناول الجميع هذا الطبق، بدءاً من العائلات وصولاً إلى معدّي مقاطع "موكبانغ" الشهيرة على الإنترنت.
ورأت إنتر كانغ، وهي رائدة أعمال تبلغ 38 عاماً، فرصة لتحسين طريقة تحضير الدجاج المقلي في كوريا الجنوبية، وقالت من مطعمها "روبرت تشيكن" إن "السوق ضخمة وبات بإمكاننا القول بثقة إن روبوتنا يقلي الدجاج أفضل مما يفعله البشر".
والروبوت الذي تستخدمه كانغ المؤلف ببساطة من ذراع ميكانيكية مرنة، قادر على قلي مئة شريحة من الدجاج في ساعتين، وهي مهمة تتطلب نحو 5 أشخاص وعدد كبير من المقالي الكبيرة، ولا يساهم الروبوت في تسريع عملية قلي الدجاج فحسب، بل يقدّم قطع دجاج ألذّ، وفق كانغ.
ولرائدة الأعمال إنتر كانغ حالياً 15 مطعم دجاج تستخدم الروبوتات لتحضير أطباقها في كوريا الجنوبية، ومطعم واحد في سنغافورة.
وفي أحد الفروع الموجودة في سيول، كان روبوت يتولى بدقة عملية القلي، بدءاً من غمر الدجاج بالزيت وتقليبه حتى طهوه، وصولاً إلى توفير أفضل مستوى من القرمشة، فيما تفوح رائحة الدجاج المقرمش في المطعم.
ويمكن للروبوت أن يراقب درجة حرارة الزيت ومستويات الأكسدة في الوقت الفعلي أثناء قلي الدجاج؛ مما يضمن طعماً ثابتاً ونظافة كبيرة.