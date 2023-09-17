الروبوتات تحضر الدجاج المقلي في كوريا الجنوبية

بدأت المطاعم في كوريا الجنوبية تنتهج نهجاً جديداً في التعامل مع طرق إعداد وتقديم الطعام، حيث بات مطعم "كانغ جي يونغ" يعتمد أسلوباً مختلفاً عن غيره في تحضير الطبق، بواسطة الروبوتات.

ويتجذّر الدجاج المقلي في الثقافة الكورية الجنوبية، إذ يتناول الجميع هذا الطبق، بدءاً من العائلات وصولاً إلى معدّي مقاطع "موكبانغ" الشهيرة على الإنترنت.

ورأت إنتر كانغ، وهي رائدة أعمال تبلغ 38 عاماً، فرصة لتحسين طريقة تحضير الدجاج المقلي في كوريا الجنوبية، وقالت من مطعمها "روبرت تشيكن" إن "السوق ضخمة وبات بإمكاننا القول بثقة إن روبوتنا يقلي الدجاج أفضل مما يفعله البشر".