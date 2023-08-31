روبوت فني صيدلاني يستقطب الكثيرين من أنحاء تركيا (فيديو)

فمهام ماربوت لا تقتصر على تقديم المعلومات التي يريدها الشخص بل يداعب الزبائن بإطلاق النكات حول السيطرة على العالم ويرقص بفرح لمن يرغب بمشاهدته.

وقال يوسف سيرت مدير الصيدلية، إن ماربوت اجتماعي للغاية مؤكدًا أنه الفني الصيدلي الأول من نوعه في تركيا والوحيد حتى الآن.

وأضاف أنه يقوم بكل شيء مبرمج عليه دون التردد ويقوم بمهمة الترحيب والتوجيه للمرضى ويقدم المعلومات حول المنتجات الطبية دون كلل أو ملل.

وأشار إلى أن كثيرًا من الأشخاص يقومون بزيارة الصيدلية مع أطفالهم فقط للمشاهدة والتعرف على الروبوت ماربوت من مختلف المناطق المختلفة في تركيا.

وأكد أن ماربوت محلي الصنع بالكامل وقامت شركة تركية بتزويده بالذكاء الاصطناعي وبرمجته، بحسب ما أفاده لصحف محلية.

ومن جهة أخرى عبرت إحدى الصيدلانيات العاملات بالصيدلية عن قلقها وخوفها من أن يأخذ الروبوت مكانها في المستقبل القريب.

وأضافت أن كثيرين هم المعجبون بخدمات الربوت لذا "الأمر مقلق حقًّا".