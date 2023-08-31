روبوت فني صيدلاني يستقطب الكثيرين من أنحاء تركيا (فيديو)
التطور العلمي والذكاء الاصطناعي بات اليوم يتخلل مجتمعاتنا دون الشعور تجاهه بأنه شيء جديد على عالمنا إذ نقابله خلال اليوم في أدق تفاصيل أدواتنا وأعمالنا.
وكاختراع غير مسبوق، يعمل الروبوت "ماربوت" بالذكاء الاصطناعي كفني في إحدى صيدليات مدينة يالوفا التركية.
ويقوم ماربوت بالترحيب بالزبائن والإجابة عن أي أسئلة حول المشاكل الصحية ويقدم المعلومات العلمية والصحية حول مشاكلهم المرضية والأدوية.
وأثار ماربوت قلق الصيدلانيين الذين يعملون معه في الصيدلية ذاتها، لاعتقادهم أنه سيحل مكانهم في يوم من الأيام، بحسب قناة "NTV" التركية.
فمهام ماربوت لا تقتصر على تقديم المعلومات التي يريدها الشخص بل يداعب الزبائن بإطلاق النكات حول السيطرة على العالم ويرقص بفرح لمن يرغب بمشاهدته.
وقال يوسف سيرت مدير الصيدلية، إن ماربوت اجتماعي للغاية مؤكدًا أنه الفني الصيدلي الأول من نوعه في تركيا والوحيد حتى الآن.
وأضاف أنه يقوم بكل شيء مبرمج عليه دون التردد ويقوم بمهمة الترحيب والتوجيه للمرضى ويقدم المعلومات حول المنتجات الطبية دون كلل أو ملل.
وأشار إلى أن كثيرًا من الأشخاص يقومون بزيارة الصيدلية مع أطفالهم فقط للمشاهدة والتعرف على الروبوت ماربوت من مختلف المناطق المختلفة في تركيا.
وأكد أن ماربوت محلي الصنع بالكامل وقامت شركة تركية بتزويده بالذكاء الاصطناعي وبرمجته، بحسب ما أفاده لصحف محلية.
ومن جهة أخرى عبرت إحدى الصيدلانيات العاملات بالصيدلية عن قلقها وخوفها من أن يأخذ الروبوت مكانها في المستقبل القريب.
وأضافت أن كثيرين هم المعجبون بخدمات الربوت لذا "الأمر مقلق حقًّا".