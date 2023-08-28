هل سيتوقف "ماسنجر لايت" على أجهزة أندرويد؟

تنوي شركة "ميتا بلاتفورمس" وقف تشغيل "ماسنجر لايت" على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

ووفق موقع "تك كرانش" التكنولوجي فقد بدأت تصل مستخدمي التطبيق رسائل توصيهم باستخدام الإصدار "ماسنجر" بدلا من "ماسنجر لايت" حتى يتمكنوا من مواصلة التحدث مع الآخرين.

وحذفت شركة خدمات الإنترنت الأميركية "ميتا بلاتفورمس" تطبيق "ماسنجر لايت" من متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني للمستخدمين الجدد، ولن يكون متاحا للمستخدمين الحاليين بعد 18 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكشف متحدث باسم شركة ميتا إنه "اعتبارا من 21 آب/ أغسطس الحالي، سيتم توجيه الذين يستخدمون تطبيق ماسنجر لايت على أجهزة أندرويد لاستخدام ماسنجر (أو إف بي لايت) لإرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق ماسنجر".

وقدمت "ميتا" تطبيق "ماسنجر لايت" لأجهزة أندرويد عام 2016 للذين يستخدمون أجهزة ذكية وأقل قوة، حيث يتيح هذا التطبيق الوظائف الرئيسية فقط في تطبيق "ماسنجر" حتى لا يشغل سوى مساحة صغيرة من ذاكرة الجهاز، ويستهلك كمية أقل من طاقة معالجه.

ويأتي إعلان وقف "ماسنجر لايت" على أجهزة أندرويد بعد وقت قصير من إعلان "ميتا" اعتزامها استبعاد خاصية دعم الرسائل النصية القصيرة من تطبيق "ماسنجر" الشهر المقبل.

وأبلغت "ميتا" المستخدمين بأنه "لن يكون في مقدورهم استخدام ماسنجر لإرسال أو استقبال الرسائل النصية القصيرة التي يتم إرسالها عبر شبكات الهواتف الخلوية عندما يتم تحديث التطبيق بعد 28 أيلول/ سبتمبر 2023"، وفق "الألمانية".