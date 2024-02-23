سرعته الحسابية مذهلة.. وداعا ChatGPT وأهلا Groq

السرعة مهمة جدًا فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي. فعندما تجري محادثة مع أحد روبوتات الدردشة، لا بد من أنك تتوقع حصولك على ما تريده من معلومات فوراً.

فقد أنتجت شركة Groq نموذجًا مثيرًا للإعجاب للذكاء الاصطناعي، يمكن أن يضع الشركة بسرعة في مضمار المنافسة مع أمثال ChatGPT من OpenAI.

وتمكنت الشركة من تطوير معالجات عالية الأداء وحلول برمجية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء، كما أنها تستخدم بنية LPU، وحدات معالجة اللغة، بدلاً من GPU، وحدة معالجة الرسومات، مما يتيح سرعات أكثر كفاءة وأسرع.