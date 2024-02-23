سرعته الحسابية مذهلة.. وداعا ChatGPT وأهلا Groq
يحظى نموذج ناشئ في عالم الذكاء الاصطناعي بالكثير من الاهتمام بفضل سرعة استجابته، مشكلاً بذلك تحدياً بارزاً لروبوت الدردشة الشهير حالياً ChatGPT.
ويُظهر نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Groq، أداءً أسرع بكثير من ChatGPT-3.5 من خلال استخدام وحدة أجهزة مخصصة تسمى وحدة معالجة اللغة (LPU).
ببساطة، يشير هذا الأمر إلى اتجاه جديد من المفترض أن تسلكه شركات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطوير شرائح خاصة لتحسين الكفاءة.
أسرع من ChatGPT
السرعة مهمة جدًا فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي. فعندما تجري محادثة مع أحد روبوتات الدردشة، لا بد من أنك تتوقع حصولك على ما تريده من معلومات فوراً.
فقد أنتجت شركة Groq نموذجًا مثيرًا للإعجاب للذكاء الاصطناعي، يمكن أن يضع الشركة بسرعة في مضمار المنافسة مع أمثال ChatGPT من OpenAI.
وتمكنت الشركة من تطوير معالجات عالية الأداء وحلول برمجية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء، كما أنها تستخدم بنية LPU، وحدات معالجة اللغة، بدلاً من GPU، وحدة معالجة الرسومات، مما يتيح سرعات أكثر كفاءة وأسرع.
وهنا يكمن تميّزها عن نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية مثل ChatGPT التي تعتمد بشكل كبير على وحدات معالجة الرسومات، والتي تعتبر باهظة الثمن ويصعب الحصول عليها.
في المقارنات المباشرة، أظهرت منصة Groq أنها تستطيع إنشاء 500 رمزًا في الثانية، بينما باستطاعة ChatGPT إنشاء 40 رمزًا في الثانية. من هنا، تثبت ميزة السرعة هذه إمكانات نهج LPU المخصص من Groq بالمقارنة مع نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تعمل على وحدات معالجة الرسومات.
اتجاه جديد للأجهزة؟
على عكس معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على وحدات معالجة الرسومات من شركات مثل Nvidia، تستخدم Groq وحدة LPU الخاصة بها.
ويمثل هذا اتجاهاَ جديداً للأجهزة، بحيث يقوم مطورو الذكاء الاصطناعي بإنشاء نهج مخصص لتقليل الاعتماد على البائعين الخارجيين.
ويُعتقد أن بنية LPU الخاصة بـ Groq متفوقة على وحدات معالجة الرسوميات القوية مثل Nvidia's A100 وH100. كما تسعى OpenAI للحصول على تمويل لتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة، لتنضم إلى Groq وغيرها في مجال الأجهزة الناشئ هذا.
تشابه غريب بالأسماء
اسم "Groq" مشابه لنموذج الذكاء الاصطناعي "Grok" الذي طوره ايلون ماسك بشكل مستقل. وبينما لم يعلق ماسك ولا فريقه علنًا، إلا أن تشابه التسمية يسلط الضوء على الطبيعة سريعة الحركة لصناعة الذكاء الاصطناعي.
فبعدما نأى بنفسه عن OpenAI للتركيز على خططه الخاصة، أعلن ماسك عن وصول Grok في أواخر العام الماضي، مما جعله في منافسة مباشرة مع ChatGPT من OpenAI.
من جهتها، سجلت شركة Groq اسمها كعلامة تجارية خلال مرحلتها الناشئة في عام 2016، لذلك ليس من المستغرب أنهم أرسلوا تحذير إلى ملياردير شركة تسلا بسبب قراره تسمية شركته بهذا الاسم المماثل.
ماذا يعني بالنسبة للمستخدمين النهائيين؟
بشكل عام، يعد نموذج Groq تطورًا مثيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع إدخال وحدات LPU، سيختبر المستخدمون تفاعلات فورية مع أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويعني الانخفاض الكبير في وقت الاستدلال أن المستخدمين سيتمكنون من إنشاء ما يطلبونه بسرعة قياسية.
وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى أن Groq يقدم بالفعل إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين، لذا توقع أداءً أفضل بكثير لنماذج الذكاء الاصطناعي قريبًا.