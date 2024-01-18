يوفر حماية للأجهزة المسروقة.. إصدار آبل iOS 17.3 ينطلق الأسبوع المقبل

حماية الأجهزة المسروقة

ولعل الميزة الأكثر توقعًا القادمة إلى iOS هي حماية الأجهزة المسروقة، هو إعداد أمان يوفر طبقة إضافية من الحماية، إذا كان السارق يعرف أيضًا رمز المرور الخاص بك.

ويمكن تشغيل الميزة من خلال الإعدادات "Face ID"، ورمز المرور، حماية الجهاز المسروق.

وتطلب ميزة حماية الجهاز المسروق الاستخدام الإلزامي لـ "Face ID أو Touch ID" قبل تنفيذ إجراءات حساسة مثل الوصول إلى كلمات المرور أو مفاتيح المرور المحفوظة في "iCloud Keychain"، أو عند استخدام طرق الدفع المحفوظة في "Safari" وعند التفاعل مع بعض إجراءات "Apple Cash وApple Card Savings" في تطبيق "Wallet" مثل إرسال الأموال إلى حسابك المصرفي.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك تأخير أمني إذا قمت بتغيير الإعدادات الحساسة، بما في ذلك إنشاء كلمة مرور "Apple ID" جديدة، وإيقاف تشغيل "iPhone Find My"، وتحديث إعدادات أمان Apple ID المحددة مثل إزالة جهاز موثوق به أو رقم هاتف معين.

ومع ذلك، لا يكون هناك أي تأخير عندما يتواجد هاتف آيفون الخاص بك في المنزل أو العمل أو أي مكان مألوف آخر. وتمثل ميزة الحماية الجديدة من آبل حلاً لمشكلة خطيرة حيث تم الإبلاغ عن لصوص يتجسسون على رمز المرور الخاص بمستخدم آيفون في الأماكن العامة، قبل سرقة الجهاز. ويتيح لهم الوصول إلى رمز المرور تغيير كلمة مرور معرف آبل بسرعة ثم الوصول إلى المعلومات الحساسة المخزنة في iCloud Keychain.