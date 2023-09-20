هذه مواصفات سماعات "آبل" اللاسلكية الجديدة

كشفت شركة "آبل" خلال مؤتمرها التقني الأخير عن مواصفات السماعات اللاسلكية الجديدة والتي تتميز بمنفذ "USB-C" في علبة الشحن الصغيرة الخاصة بها، حيث أصبح بإمكان المستخدم استعمال شاحن واحد لشحن هذه السماعات، وشحن هواتف آيفون، وحواسب آيباد الأخيرة.

كما تتميز السماعات الجديدة بمقاومة الرطوبة والغبار وفق معيار "IP54"، ما يمكن مستخدميها من استعمالها بأمان في الطبيعة وأثناء الرحلات والمغامرات.

ووفق "آبل" فقد تم تزويد علبة الشحن الخاصة بالسماعات بشرائح تمكن من شحنها لاسلكيا، عبر هواتف "iPhone 15"، و"iPhone 15 Plus"، و"iPhone 15 Pro"، و"iPhone 15 Pro Max".

كما تملك السماعات الجديدة ضعف إمكانية عزل الضوضاء الخارجية مقارنة بسماعات "AirPods"، السابقة ما يمنح المستخدم تجربة مميزة أثناء إجراء المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى.

وأيضا كشفت "آبل" عن ميزة أخرى بسماعاتها وهي ميزة الصوت التكيفي، وميزة "إدراك المحادثة"، وزوّدت بتقنيات متطورة، تجعلها قادرة على نقل الأصوات من الهواتف والأجهزة الذكية إلى الأذن بسرعة .