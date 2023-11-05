تسريبات تكشف مواصفات هاتف Vivo الجديد

تستعد Vivo لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات مميزة وكاميرا تعتبر من بين أفضل كاميرات الهواتف حتى الآن.

ووفق ixbit هاتف +Vivo X100 Pro سيأتي بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (200+64+50+48) ميغابيكسل، فيها مستشعر متطور لتحديد عمق الصورة، وعدسة لتصوير الماكرو، وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيعمل هذا الجهاز بحسب التسريبات بنظام Android 14 الجديد مع واجهات تشغيل مميزة، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.