هذه مواصفات هاتف Realme الجديد
طرحت شركة Realme هاتفها الجديد الذي يصنفه الكثيرون من بين أكثر أجهزة أندرويد تميزا من حيث التصميم الأنيق والتقنيات المتطورة.
ويتميز الهاتف بالواجهة الخلفية والإطار الذي ثبتت عليه الكاميرات بأبعاد (163.1/75.4/8.9) ملم، ووزن 205 غ.
أما شاشة الجهاز الجديد فجاءت بمقاس 6.74 بوصة، ودقة عرضها (2772/1240) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1400 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات+HDR10.
كما يمتاز الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
وجاءت عدسات الكاميرا الثلاثة الأساسية للهاتف بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، وزوّدت بعدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.
وللهاتف الجديد منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ويتميّز ببطارية سعة 5240 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 150 واط، يمكنه شحن 50% من سعة البطارية في غضون 7 دقائق فقط، وفق gsmarena .