هذه مواصفات هاتف Realme الجديد

كما يمتاز الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وجاءت عدسات الكاميرا الثلاثة الأساسية للهاتف بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، وزوّدت بعدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وللهاتف الجديد منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ويتميّز ببطارية سعة 5240 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 150 واط، يمكنه شحن 50% من سعة البطارية في غضون 7 دقائق فقط، وفق gsmarena .