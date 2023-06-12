مؤسس "تشات جي بي تي" يتوقع ثورة بالتعليم بفعل الذكاء الاصطناعي

توقع سام ألتمان، رئيس شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية المطورة لبرنامج "تشات جي بي تي" الشهير، الاثنين، أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في التعليم مثلما فعلت الآلات الحاسبة، منوها إلى أن هذه التكنولوجيا التي تتقدم بسرعة كبيرة لن تحل محل التعليم.

وقال ألتمان في محاضرة في جامعة كيو في طوكيو، إنه "من المحتمل ألا تبقى الواجبات المنزلية بالشكل الذي نعرفه، لدينا أداة جديدة للتعليم، إنها أشبه بالآلة الحاسبة على صعيد الكلمات، ويجب لطرق تدريس الطلاب وتقويمهم أن تتغير".

ويبهر برنامج "تشات جي بي تي" العالم بقدرته على إنشاء محادثات وكتابات وترجمات شبيهة بما ينجزه البشر خلال ثوانٍ، لكنه يثير أيضاً مخاوف في قطاعات عدة، بينها التعليم، إذ يخشى البعض أن يسيء الطلاب استخدام هذه الأدوات ويكفّوا تالياً عن إنتاج أعمال أصلية.