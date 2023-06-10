الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الأموات

وطورت شركات تكنولوجية مميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح إمكانية البقاء على تواصل مع أشخاص فارقوا الحياة، لكن هذه التقنية الجديدة لا تزال غامضة وتثير تساؤلات كبيرة.

وجرى نشر مقطع فيديو للميزة الجديدة، حيث تظهر زوجة تجلس أمام شاشة عملاقة وميكروفون يظهر من خلالها زوجها المتوفى قبل بضعة أشهر، حيث يبدأ بمخاطبتها والحديث معها لتنهمر بالبكاء.

ويؤكد القائمون على شركة "ديب براين إيه آي" والتي تقوم على تطوير هذه الميزة، بأن هذه التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لا تولد عبارات لم يكن المتوفى لينطق بها أو يكتبها خلال حياته.

وتقول شركة "ستوري فايل" التي دأبت على تطوير هذه التقنية الجديدة، إن "نهجنا يقوم على الاحتفاظ بالسحر الخاص بهذا الشخص لأطول فترة ممكنة" خلال حياته، "ثم استخدام الذكاء الاصطناعي".

وقبل أشهر قليلة أثار رائد الأعمال براتيك ديساي جدلا واسعا عقب دعوته إلى البدء بالتقاط تسجيلات بالصورة والفيديو للوالدين والأقارب وكبار السن، وذلك للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء شخصية افتراضية بتقنية التجسيد الرمزي (أفاتار) لشخص متوفى.

هذا الجدل الواسع، دفع رائد الأعمال التأكيد على أنه ليس "نابش قبور"، مشيرا إلى أن "هذه مسألة شخصية للغاية وأنا أعتذر بصدق لأني أذيت أشخاصا".