الحلم أصبح حقيقة.. بطارية "أبدية" لا تحتاج إلى شحن

هل يمكن أن تتخيل أنه في المستقبل سوف تكون البطاريات قادرة على تشغيل الهواتف المحمولة من دون الحاجة إلى إعادة الشحن أبداً، وكذلك تشغيل الطائرات دون طيار لتمكنها من التحليق دون توقف؟

يبدو أن هذا الحلم قد شق طريقه ليصبح حقيقة، بعدما كشفت شركة صينية ناشئة عن بطارية نووية جديدة تدَّعي أنها قادرة على توليد الكهرباء لمدة 50 عاماً من دون الحاجة لشحنها أو صيانتها.

وسيساعد هذا الابتكار الجديد في مجال الطاقة على اكتساب ميزة رائدة في الجولة الجديدة من الثورة التكنولوجية للذكاء الاصطناعي.

شركة بيتافولت، ومقرها بكين، قالت إن بطاريتها النووية "بي في 100" هي الأولى من نوعها في العالم التي تحقق مفهوم تصغير الطاقة النووية والذرية؛ إذ تضع 63 مكوناً نوويًّا في وحدة أصغر من عملة معدنية.

وأشارت الشركة إلى أن بطارية الجيل التالي دخلت بالفعل مرحلة الاختبار التجريبي، وسيتم في النهاية إنتاجها بكميات كبيرة للتطبيقات التجارية، مثل الهواتف والطائرات دون طيار.