بسعر منافس.. هذه مواصفات هاتف "سامسونغ" الجديد

كما يعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ويتميز الهاتف بكاميرات أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

ولهاتف سامسونغ الجديد منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.