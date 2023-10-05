بسعر منافس.. هذه مواصفات هاتف "سامسونغ" الجديد
بمواصفات وأسعار منافسة تطرح "سامسونغ" هاتفها الجديد من فئة Galaxy، وبهيكل أنيق التصميم بأبعاد (168/77.8/8.8) ملم، وزنه 194غ.
وتتميز شاشة هاتف Galaxy A05s بأنها PLS LCD وبمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبا.
كما يعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
ويتميز الهاتف بكاميرات أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 13 ميغابيكسل.
ولهاتف سامسونغ الجديد منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.