بميزات منافسة.."سامسونغ" تستعد لإطلاق هاتفها الجديد

كشفت تسريبات عن نية "سامسونغ" توسيع أسرة أجهزة Galaxy بهاتف آخر بميزات جديدة و بسعر منافس.

ووفق التسريبات تحضّر سامسونغ لإطلاق هاتفها الجديد بنسخة معدلة عن هواتف "Galaxy A04s"، بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (167.9/77/8.8) ملم.

ويمتاز الجهاز الجديد بشاشة مقاسها 6.6 بوصة، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا.

الهاتف سيعمل بمعالج "Exynos" من تطوير سامسونغ، و ذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، و ذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

كما تتميز كاميرا الهاتف بثلاثة عدسات، واحدة منها بدقة 50 ميغابيكسل، وفيها عدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

والهتاف الجديد مدعوم بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل بتقنية الشحن السريع.