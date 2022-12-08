أوبر تطلق خدمة مركبات الأجرة الروبوتية ذاتية القيادة
أطلقت شركة "Uber Technologies" الأمريكية وصانع تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة "Motional"، اليوم الأربعاء، خدمة "روبوتات الأجرة" العامة في لاس فيغاس.
وأدى التدقيق التنظيمي الصارم والتأخير في التبني التجاري لتقنية المركبات المستقلة، إلى تأخير نشر خدمات الروبوتات، ما ترك المستثمرين قلقين.
وفي صفقة متعددة الأسواق، ستنقل سيارات "Motional" ذاتية القيادة أيضًا الركاب لشركة "Uber" وقسم "Uber Eats".
وقالت الشركات، إنه سيكون لديها مشغلو سيارات في الوقت الحالي، لكنها تعمل على إتاحة تجربة النقل دون سائق بالكامل للجمهور العام المقبل.
وإذا كانت السيارة ذاتية القيادة متاحة لإكمال الرحلة، ستطابق أوبر الراكب بالمركبة، وستتلقى عرضًا للاشتراك قبل تأكيد الرحلة المستقلة وإرسالها لاستلامها.
وتعيد "أوبر" إحياء خططها الروبوتية بعد توقف قصير بعد بيع قسم أبحاث المركبات المستقلة إلى شركة "Aurora" الناشئة ومقرها سان فرانسيسكو في العام 2020.
ووقعت "أوبر" أيضًا صفقة مدتها 10 سنوات مع شركة القيادة الذاتية الناشئة "Nuro" لاستخدام كبسولات التوصيل دون سائق التابعة للشركة في كاليفورنيا وتكساس.
والشهر الماضي، قالت منافستها "Lyft" إنها ستطلق خدمة "Robotaxi" في لوس أنجلوس بعد طرحها في لاس فيغاس في وقت سابق من هذا العام.