أوبر تطلق خدمة مركبات الأجرة الروبوتية ذاتية القيادة

وإذا كانت السيارة ذاتية القيادة متاحة لإكمال الرحلة، ستطابق أوبر الراكب بالمركبة، وستتلقى عرضًا للاشتراك قبل تأكيد الرحلة المستقلة وإرسالها لاستلامها.

وتعيد "أوبر" إحياء خططها الروبوتية بعد توقف قصير بعد بيع قسم أبحاث المركبات المستقلة إلى شركة "Aurora" الناشئة ومقرها سان فرانسيسكو في العام 2020.

ووقعت "أوبر" أيضًا صفقة مدتها 10 سنوات مع شركة القيادة الذاتية الناشئة "Nuro" لاستخدام كبسولات التوصيل دون سائق التابعة للشركة في كاليفورنيا وتكساس.