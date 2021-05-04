أوبر تتعاون مع "اريفال" لصناعة أسطول سيارات كهربائية بحلول 2025

أعلنت شركة أوبر العملاقة عن تعاونها مع شركة السيارات البريطانية ”اريفال“؛ لإنتاج أسطول من السيارات الكهربائية الأنيقة وطرحها في أوروبا.

وسيتم تصميم سيارة ”اريفال كار“ خصيصًا لخدمات تشارك السيارات، وهي مصممة بالشراكة مع سائقي أوبر، ومن المتوقع أن تدخل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2023.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ستطلق الشركتان السيارات الجديدة، التي توضح الصور أنها ستكون فسيحة ومريحة، في أوروبا بحلول عام 2025.

وبحسب الصور، ستحتوي السيارة على جهاز لوحي بجوار عجلة القيادة، كما يوجد مقعد راكب قابل للسحب في الأمام، وفي الخلف مقعد رمادي ذي مساحة كبيرة للأرجل.

وتهدف شركة اوبر لإلغاء اعتماد سياراتها على النفط والتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل في لندن بحلول عام 2025، وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تلبي سيارة اريفال حاجة عالمية لتحويل خدمات تشارك السيارات من الوقود الاحفوري إلى الكهرباء؛ من أجل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء في المدن.

وقال جيمي هيوود، المدير العام الإقليمي لأوبر لشمال وشرق أوروبا: ”مع انفتاح مدننا، لدينا فرصة للتأكد من أن النقل الحضري أقل إضرارًا بالبيئة من أي وقت مضى“.

من جانبها، التزمت أوبر بمساعدة كل سائق في لندن على الترقية إلى سيارة كهربائية بحلول عام 2025، وبفضل خطة الهواء النظيف، تم جمع أكثر من 135 مليون جنيه إسترليني لدعم هذا الهدف الطموح.

وقالت أوبر: ”ينصب تركيزنا الآن على تشجيع السائقين على استخدام هذه الأموال للترقية إلى سيارة كهربائية، وستساعدنا شراكتنا مع اريفال على تحقيق هذا الهدف“.