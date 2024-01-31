كي لا تقع في الفخ.. علامات لتفادي منتحلي الصفة عبر الإنترنت

علامات اكتشاف تزييف الهوية

هناك العديد من العلامات التي يمكنك البحث عنها لتساعدك على اكتشاف الهوية المزيفة، أبرزها أن منتحل الصفة قد يتصل بك فجأة، ويبدأ محادثات منتظمة معك ويغمرك بالمجاملات لبناء الثقة والألفة بسرعة، لكن نادرًا ما يتصل بك أو لا يتصل بك أبدًا، سواء عبر الهاتف أو عبر مكالمة فيديو.

في السياق عينه، غالبًا لا يكون لدى منتحلي الصفة العديد من الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وتكون منشوراتهم نادرة، وتكون قصصهم غير متسقة.

فعلى سبيل المثال، قد تتغير التفاصيل الشخصية مثل المكان الذي يعيشون فيه أو المدرسة التي يذهبون إليها عند مناقشتها مرة أخرى.

وعلامة كلاسيكية أخرى، هي أنه إذا كانت المشاعر التي يعلنونها لك تتصاعد بسرعة، وبعد فترة قصيرة من الزمن، قد يطلب منك المحتال صورًا حساسة ومالًا.

ويستخدم العديد من المحتالين الصور المتاحة بالفعل لأشخاص آخرين في شخصياتهم المزيفة، والتي قد يكون من الممكن اكتشافها باستخدام البحث العكسي عن الصور، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه مع انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان المحتالين الآن إنشاء صور فريدة وواقعية لاستخدامها كصور للملف الشخصي.