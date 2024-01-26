حقائق "مثيرة" عن الإنترنت قد لا تعرفونها

كان السير تيم بيرنرز لي، عالم الكمبيوتر في مختبر فيزياء الجسيمات بجنيف السويسرية، يحاول إيجاد طريقة سهلة للعلماء لمشاركة البيانات من التجارب التي أجروها.

وفي عام 1980، اخترع شبكة بيانات شخصية خاصة به تسمى Enquire، والتي ربطت جميع الصفحات والمعلومات الموجودة بداخلها.

ويمكن القول إن هذا كان يشبه إلى حد ما محاولته الأولى، لما سيصبح شبكة الويب العالمية التي انطلقت في 12 مارس 1989، وباتت متاحة للجميع مجاناً في عام 1993.. ومنذ ذلك الوقت، غيّر الإنترنت بشكل جذري طريقة تواصلنا وعملنا وحياتنا.

لذلك دعونا نتعمق في بعض الحقائق الرائعة حول شبكة الويب العالمية:

الإنترنت ليس الويب: يخلط الكثير من الناس بين شبكة الويب العالمية والإنترنت، كما لو أنهما الأمر عينه، لكنهما ليسا كذلك؛ فالإنترنت عبارة عن شبكة ضخمة من أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، والتي ترتبط ببعضها البعض، بينما شبكة الويب العالمية عبارة عن مجموعة من صفحات الويب الموجودة على هذه الشبكة.

لذلك عندما تكون على هاتفك أو جهازك اللوحي، فأنت تستخدم الإنترنت للوصول إلى الويب.