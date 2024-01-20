رقائق الذكاء الاصطناعي.. خطوة فارقة في مستقبل الثورة الرقمية

أنواع رقائق الذكاء الاصطناعي

هناك 3 أنواع رئيسة من رقائق الذكاء الاصطناعي، وكلها تختلف في أجهزتها ووظائفها:

وحدات معالجة الرسومات GPU: تُستخدم غالبًا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتم تطوير هذه الرقائق ذات الأغراض العامة في الأصل للتطبيقات التي تتطلب أداءً رسوميًا عاليًا، مثل تشغيل ألعاب الفيديو، وعادةً ما يتم تصميمها لأداء مهام معالجة متوازية.

ونظرًا لأن التدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي يتطلب الكثير من العمليات الحسابية، تقوم الشركات بتوصيل العديد من وحدات معالجة الرسوميات معًا حتى تتمكّن جميعها من تدريب نظام الذكاء الاصطناعي بشكل متزامن.

رقائق مخصصة للغاية FPGA: تعد مفيدة في تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي؛ لأنه يمكن إعادة برمجتها. كما تتمتع بكفاءة عالية عند قيامها بمجموعة متنوعة من المهام المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بمعالجة الصور والفيديو.

شرائح التسريع ASIC: وهي مصممة خصيصًا لدعم تطبيقات معينة من الذكاء الاصطناعي، فهي تقدّم قدرة حوسبة مماثلة لـ FPGA، لكن لا يمكن إعادة برمجتها. ونظرًا لتطوير دوائرها الكهربائية لمهمة واحدة محددة، فإنها غالبًا ما تقدم أداءً فائقًا مقارنة بالمعالجات ذات الأغراض العامة أو حتى شرائح الذكاء الاصطناعي الأخرى.