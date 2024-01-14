أدمغة بشرية.. هكذا سيتطور الذكاء الاصطناعي في 2024

تعمل شركات التكنولوجيا على تطوير الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر بكثير من التقنيات الأخرى، مما سيؤدي إلى مزيد من التقدم في قدراته ليكون قادراً على مطابقة الدماغ البشري.

ومن المتوقع أن يتم تحديد الصناعة هذا العام من خلال سمة رئيسية واحدة، وهي التحسن السريع بشكل ملحوظ في التكنولوجيا بفضل الذكاء الإصطناعي، بحيث سيتم إنشاء أنواع جديدة من الوسائط، وتقليد المنطق البشري بطرق حديثة، ودخول الذكاء الإصطناعي العالم المادي من خلال سلالة جديدة من الروبوتات.