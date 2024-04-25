ما مميزات برنامج الذكاء الاصطناعي من ميتا؟
يأمل الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، أن يكون برنامج الدردشة الآلي الخاص بالشركة هو الأذكى، إلا أنه يواجه صعوبة في التعامل مع الحقائق والأرقام والبحث على الويب.
وفي الأيام القليلة الماضية، لاحظ الكثير من مستخدمي تطبيقات إنستغرام وماسنجر وواتساب، روبوت الدردشة الذكي في هذه التطبيقات، بحيث أصبح بالإمكان كتابة الأسئلة والطلبات وسوف يأتي المساعد بإجابات على الفور، وكذلك إنتاج الصور.
وعلى عكس روبوتات الدردشة ومولدات الصور الأخرى، فإن روبوت الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا عبارة عن أداة مجانية مدمجة في التطبيقات التي يستخدمها مليارات الأشخاص يوميًا، فيما تصف ميتا هذا الروبوت، بالأكثر ذكاءً الذي يمكنك استخدامه بحرية ومجانًا.
ونظرًا لأن التكنولوجيا جديدة، فقد لا تقدم دائمًا استجابات دقيقة، على غرار تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى. وسنقدم إليك ما لا يعمل بشكل جيد، وما الذي يعمل بشكل جيد في Meta AI.
ليس محرك بحث
وأعلنت شركة ميتا عن برنامج الدردشة الآلي الخاص بها كبديل لبحث الويب، فيما قالت إنه من خلال كتابة استعلامات في شريط البحث أعلى تطبيق ماسنجر أو إنستغرام، يمكن لمجموعة من الأصدقاء الذين يخططون لرحلة البحث عن الرحلات الجوية استخدام هذه الميزة أثناء الدردشة.
لكن في الحقيقة يفشل روبوت الدردشة الآلي الخاص بميتا بشكل مذهل في استعلامات البحث الأساسية مثل البحث عن الوصفات وأسعار تذاكر الطيران وأنشطة عطلة نهاية الأسبوع، علما أن Bing AI وGemini، المرتبطين مباشرة بمحركات بحث Microsoft وGoogle، يعتبران الأفضل في هذه الأنواع من مهام البحث.
لا تطلب منه أن يحسب
تعمل روبوتات الدردشة من خلال البحث عن أنماط في كيفية استخدام الكلمات معًا، على غرار أنظمة النص التنبؤية على هواتفنا التي تقترح كلمات لإكمال الجملة، لكن جميعها تكافح عندما يتعلق الأمر بالأرقام، لذلك، ليس من المستغرب أن يكون مساعد ميتا سيئًا في العد.
تحرير الفقرات
مثل غيره من روبوتات الدردشة الأخرى، كانت أداة Meta أفضل كلما قدمت له المزيد من المعلومات، فقد برع في تحرير الفقرات وقص جميع الكلمات غير الضرورية، وعندما طلب منه تحسين جملة مكتوبة، أعاد الروبوت كتابتها وأضاف المزيد من المصطلحات بلغة واضحة.
دليل دراسة جيد
ونظرًا لأن Meta AI يكون أفضل عندما يعمل مع النص، فقد يكون مفيدًا للدراسة، ومثلا، إذا كنت تحضر فصلًا دراسيًا في التاريخ وتدرس الحرب العالمية الثانية، فيمكنك لصق موقع ويب يحتوي على معلومات حول الحرب في شريط البحث ثم مطالبة الروبوت باختبارك.
وسيقوم برنامج الدردشة الآلي بقراءة المعلومات الموجودة على موقع الويب وإنشاء اختبار متعدد الخيارات.
استخدامه للمتعة
والجانب الأكثر إقناعًا في Meta AI هو قدرته على إنشاء الصور عن طريق كتابة "imagine" متبوعًا بوصف الصورة المطلوبة.
وعلى الرغم من أنه أسرع بكثير من مولدات الصور الأخرى، لكنه يمكن أن يولد نتائج غريبة جدًا، مثل صور لأشخاص يفتقرون أحيانًا إلى أطرافهم أو يبدو عليهم الحول.
يذكر أنه في وقت سابق أثار الخبراء مخاوف بشأن الآثار المترتبة على إنشاء صور مزيفة لأنها يمكن أن تساهم في انتشار المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت.
ولكن في سياق استخدام الذكاء الاصطناعي أثناء الدردشة مع الأصدقاء والعائلة في واتساب ومسنجر، يعد Meta AI مثالًا إيجابيًا على كيف يمكن أن يكون إنشاء صور مزيفة ممتعًا وآمنًا إذا تعاملنا معها كشكل جديد من الرموز التعبيرية.