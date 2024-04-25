ما مميزات برنامج الذكاء الاصطناعي من ميتا؟

يأمل الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، أن يكون برنامج الدردشة الآلي الخاص بالشركة هو الأذكى، إلا أنه يواجه صعوبة في التعامل مع الحقائق والأرقام والبحث على الويب.

وفي الأيام القليلة الماضية، لاحظ الكثير من مستخدمي تطبيقات إنستغرام وماسنجر وواتساب، روبوت الدردشة الذكي في هذه التطبيقات، بحيث أصبح بالإمكان كتابة الأسئلة والطلبات وسوف يأتي المساعد بإجابات على الفور، وكذلك إنتاج الصور.

وعلى عكس روبوتات الدردشة ومولدات الصور الأخرى، فإن روبوت الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا عبارة عن أداة مجانية مدمجة في التطبيقات التي يستخدمها مليارات الأشخاص يوميًا، فيما تصف ميتا هذا الروبوت، بالأكثر ذكاءً الذي يمكنك استخدامه بحرية ومجانًا.

ونظرًا لأن التكنولوجيا جديدة، فقد لا تقدم دائمًا استجابات دقيقة، على غرار تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى. وسنقدم إليك ما لا يعمل بشكل جيد، وما الذي يعمل بشكل جيد في Meta AI.