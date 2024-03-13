للانتقال السلس والدقيق.. "خرائط غوغل" تتيح ميزات جديدة للمستخدمين

تخضع خرائط "غوغل" حاليًّا لعملية تحول كبيرة، فقد تلقت المنصة العديد من الميزات والتحديثات الجديدة التي تهدف إلى تقديم تجربة تنقل سلاسة ودقة أكثر للمستخدمين، في الأشهر القليلة الماضية.

وقريبًا، سيكون هناك المزيد من التحديثات، بما في ذلك ميزة جديدة ستساعد المستخدمين في العثور على نقطة الدخول أو الخروج من المبنى.

وستساعد هذه الميزة على التنقل بكفاءة من خلال تجنب الارتباك؛ ما يسمح لهم بالدخول أو الخروج بسهولة من خلال اتباع إرشادات الخرائط.

التنقل بكفاءة