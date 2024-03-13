للانتقال السلس والدقيق.. "خرائط غوغل" تتيح ميزات جديدة للمستخدمين
تخضع خرائط "غوغل" حاليًّا لعملية تحول كبيرة، فقد تلقت المنصة العديد من الميزات والتحديثات الجديدة التي تهدف إلى تقديم تجربة تنقل سلاسة ودقة أكثر للمستخدمين، في الأشهر القليلة الماضية.
وقريبًا، سيكون هناك المزيد من التحديثات، بما في ذلك ميزة جديدة ستساعد المستخدمين في العثور على نقطة الدخول أو الخروج من المبنى.
وستساعد هذه الميزة على التنقل بكفاءة من خلال تجنب الارتباك؛ ما يسمح لهم بالدخول أو الخروج بسهولة من خلال اتباع إرشادات الخرائط.
التنقل بكفاءة
سيتم تمييز نقاط الدخول والخروج بدوائر بيضاء عند تحديد موقع ما وتكبيره على الخريطة، وذلك سيساعد المستخدمين على التنقل بكفاءة أكبر، وتجنب الارتباك حول مكان الدخول والخروج من المبنى.
ومن المثير للاهتمام أن هذه التجربة تشمل حاليًّا أنواعًا مختلفة من المباني في العديد من المدن، بما في ذلك الفنادق، ومحلات السوبرماركت، والمطاعم.
ومع ذلك، في حين أن الميزة تعرض نقاط الدخول لبعض المواقع، يُقال إن "غوغل" لا تزال تجمع المعلومات الضرورية؛ لأنها لا تعمل بشكل متسق لجميع المباني.
بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون دقة نقطة الدخول المعروضة مثالية دائمًا، خاصة بالنسبة للمباني الصغيرة.
وعلى غرار الميزة التي تم طرحها مؤخرًا لمحطات النقل العام، فإن إظهار نقاط الدخول والخروج للمباني سيساعد المستخدمين على ملاءمة الوصول إلى وجهاتهم.
ومع ذلك، لا تزال هذه الميزة قيد التطوير ومتاحة فقط لعدد محدود من المستخدمين والمباني، وقد تحتاج لبعض الوقت قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع.
ميزة الاتجاهات السريعة
في الوقت نفسه، وبالحديث عن التحديثات على خرائط "غوغل"، قامت الشركة مؤخرًا بطرح ميزة الاتجاهات السريعة على مستوى العالم.
وعند تمكينها، توفر هذه الميزة معلومات مهمة مباشرة على شاشات قفل المستخدمين، بما في ذلك وقت الوصول المقدر، والاتجاهات خطوة بخطوة، وعلى الرغم من أنه تم طرحها لأول مرة في شهر/ فبراير، إلا أنه لم يكن هناك تحديث رسمي حول توفره حتى الآن.
ويتم الآن طرح هذه الميزة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم عبر كل من أجهزة أندرويد، وأبل.
وبفضل الاتجاهات السريعة، يمكن للمستخدمين عرض التحديثات في الوقت الفعلي بسهولة، ووقت الوصول المتوقع، والمنعطفات القادمة مباشرة على شاشات القفل الخاصة بهاتفهم؛ ما يعزز تجربة التنقل الشاملة.
علاوة على ذلك، تتيح ميزة الخرائط الجديدة للمستخدمين مراقبة رحلتهم باستخدام نظرة عامة على المسار، حتى ولو لم يبدؤوا الاتجاهات التفصيلية عن طريق الضغط على زر "ابدأ"، وهذا مفيد للتحقق من المسار خاصة في المناطق المألوفة.
وإذا انحرف المستخدم عن المسار المخطط له أثناء المشي أو القيادة أو قيادة الدراجة، فسيقوم تطبيق الخرائط تلقائيًّا بإعادة حساب المسار وضبط معاينته وفقًا لذلك.