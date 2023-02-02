"غوغل" تحظر 12 تطبيقًا من "بلاي ستور"
حظرت شبكة "غوغل"12 تطبيقًا من التطبيقات الشائعة، والتي تم تنزيل بعضها ملايين المرات من متجر "بلاي ستور"، وذلك بسبب مخاطر من هجمات عليها.
وجاءت خطوة "غوغل"، بسبب "مخاوف من أن تلك التطبيقات تساعد المهاجمين على خداع المستخدمين لمشاهدة إعلانات لا نهاية لها أو محاولة سرقة البيانات الحساسة عبر هجمات التصيد والاحتيال".
وتشمل تلك التطبيقات، اللياقة البدنية التي تُستخدم لعد خطوات الأشخاص إلى جانب تطبيقات ألعاب، بحسب ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الخميس.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف المشكلات من قبل فريق الأمن السيبراني في شركة "Dr.Web " المتخصصة، وتم تنزيل بعض التطبيقات المتأثرة أكثر من 5 ملايين مرة من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
وقالت الشركة في بيان:"وفقًا للبرنامج المستلم منه، بدلًا من توفير الوظيفة المتوقعة في التطبيق يمكنها عرض محتويات مواقع الويب المختلفة بما في ذلك مواقع التصيد الاحتيالي".
وأوضحت أنه كلما زاد عدد مستخدمي المشي والتمارين الرياضية كل يوم، زاد عدد النقاط التي سجلوها في الفوز بجوائز مجانية، لكن عندما حاول معظم الأشخاص صرف الجوائز المالية تم منعهم من الحصول عليها أو طلب منهم مشاهدة إعلانات لا نهاية لها دون أي شيء في المقابل".
ونوهت الشركة إلى أن "3 استخدمت تطبيقات نفس الأسلوب مع وجود تطبيق واحد لا يزال متاحًا على متجر بلاي ستور".
وبينت الشركة أن التصيد الاحتيالي يحدث عندما يحاول المهاجمون خداع المستخدمين للنقر على رابط يؤدي إلى تنزيل برامج ضارة أو توجيههم إلى موقع ويب مخادع.
وذكرت الصحيفة أن التطبيقات التي تمت ازالتها تشمل من المتجر تشمل: "Golden Hunt" و "Reflector"و"Seven Golden Wolf Blackjac" و "Jewel Sea"و "Big Decisions" و "Unlimited Score".