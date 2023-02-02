"غوغل" تحظر 12 تطبيقًا من "بلاي ستور"

وأوضحت أنه كلما زاد عدد مستخدمي المشي والتمارين الرياضية كل يوم، زاد عدد النقاط التي سجلوها في الفوز بجوائز مجانية، لكن عندما حاول معظم الأشخاص صرف الجوائز المالية تم منعهم من الحصول عليها أو طلب منهم مشاهدة إعلانات لا نهاية لها دون أي شيء في المقابل".

ونوهت الشركة إلى أن "3 استخدمت تطبيقات نفس الأسلوب مع وجود تطبيق واحد لا يزال متاحًا على متجر بلاي ستور".

وبينت الشركة أن التصيد الاحتيالي يحدث عندما يحاول المهاجمون خداع المستخدمين للنقر على رابط يؤدي إلى تنزيل برامج ضارة أو توجيههم إلى موقع ويب مخادع.

وذكرت الصحيفة أن التطبيقات التي تمت ازالتها تشمل من المتجر تشمل: "Golden Hunt" و "Reflector"و"Seven Golden Wolf Blackjac" و "Jewel Sea"و "Big Decisions" و "Unlimited Score".