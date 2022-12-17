غوغل تتيح دعم معيار المنزل الذكي "ماتر" لأجهزة أندرويد ونست
أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية إتاحة دعم معيار المنزل الذكي "ماتر" Matter لنظام أندرويد وأجهزة Google Nest، في خطوة لتعزيز مفهوم الربط الذكي للأجهزة الرقمية في المنازل.
وتسمح تلك الخطوة بإعداد الأجهزة التي تدعم المعيار "ماتر" بسرعة وباستمرارية، وتخصيص المنزل الذكي ليناسب احتياجات صاحبه، بشكل أفضل.
وقالت "غوغل" في منشور عبر مدونتها: "أصبح إعداد وتخصيص أجهزتك المنزلية الذكية باستخدام "Google Home" أسهل بفضل (ماتر)، وهو معيار جديد لمنصات المنزل الذكي والتطبيقات والأجهزة".
وأضافت: "بصفتنا عضوًا في تحالف معايير الاتصال، المنظمة التي تطور (ماتر)، فقد عملنا جنبًا إلى جنب مع 300 شركة لما يقرب من 3 سنوات للمساعدة في تسهيل توصيل الأجهزة المنزلية الذكية عبر مئات العلامات التجارية".
وبحسب غوغل، مع "ماتر"، سيعمل كل شيء بدءًا من الإضاءة الذكية، ومنظمات الحرارة، وظلال النوافذ، وأقفال الأبواب، بشكل أفضل مع وقت وجهد أقل من جانبك.
ويعرف "ماتر" بأنه معيار جديد يوفر رابطًا متناغمًا لأجهزة المنزل الذكية، يهدف إلى توفير لغة مشتركة تسمح لتلك الأجهزة بالتواصل فيما بينها داخل المنزل فقط دون الاعتماد على السحابة، عبر بروتوكولات Wi-Fi و Thread اللاسلكية.
وفي المرحلة الأولى، سيسمح "ماتر" بالتحكم بالمستشعرات الذكية، والمصابيح الذكية، والمقابس والمفاتيح الذكية، وأجهزة تنظيم الحرارة الذكية، والأقفال المتصلة بالإنترنت، وأجهزة الوسائط، ومن ذلك أجهزة التلفاز.
وأكدت الشركة أنها في العام الجديد، ستقوم بتمكين المزيد من أجهزة غوغل باستخدام "ماتر" وتقديم دعم iOS لتطبيق Google Home.