غوغل تتيح دعم معيار المنزل الذكي "ماتر" لأجهزة أندرويد ونست

وبحسب غوغل، مع "ماتر"، سيعمل كل شيء بدءًا من الإضاءة الذكية، ومنظمات الحرارة، وظلال النوافذ، وأقفال الأبواب، بشكل أفضل مع وقت وجهد أقل من جانبك.

ويعرف "ماتر" بأنه معيار جديد يوفر رابطًا متناغمًا لأجهزة المنزل الذكية، يهدف إلى توفير لغة مشتركة تسمح لتلك الأجهزة بالتواصل فيما بينها داخل المنزل فقط دون الاعتماد على السحابة، عبر بروتوكولات Wi-Fi و Thread اللاسلكية.

وفي المرحلة الأولى، سيسمح "ماتر" بالتحكم بالمستشعرات الذكية، والمصابيح الذكية، والمقابس والمفاتيح الذكية، وأجهزة تنظيم الحرارة الذكية، والأقفال المتصلة بالإنترنت، وأجهزة الوسائط، ومن ذلك أجهزة التلفاز.

وأكدت الشركة أنها في العام الجديد، ستقوم بتمكين المزيد من أجهزة غوغل باستخدام "ماتر" وتقديم دعم iOS لتطبيق Google Home.