من أصول عربية.. مايكروسوفت تعين قائداً جديداً لوحدة الذكاء الاصطناعي

وكتب سليمان عبر منصة "إكس": "يسعدني أن أعلن أنني انضممت اليوم إلى مايكروسوفت بصفتي الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft AI".

وأضاف: "سأقود جميع منتجات وأبحاث الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية، بما في ذلك Copilot وBing وEdge".

وشارك سليمان في تأسيس DeepMind المملوكة الآن لشركة "ألفابيت" وجزء من "غوغل"، مع صديقه ديميس هاسابيس عام 2010.

وأصبح مصطفى رائداً في تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة "ديب مايند"، وفق مجلة "فاست كومباني".

رحل عن غوغل في يناير 2022 بسبب إحباطه من تردد الشركة في دمج الذكاء الاصطناعي للمحادثة في منتجاتها، وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من إطلاق ChatGPT، وجعله ذلك يفكر في إنشاء شركة خاصة به.

عمل سليمان على الذكاء الاصطناعي "الذكي عاطفياً"، وكان المنتج الأول لـ Inflection AI، وهو مساعد ذكاء اصطناعي شخصي يدعى "باي" Pi، يتحدث إلى المستخدم بطريقة شخصية ومتعاطفة، ويقوم تدريجياً ببناء المعرفة حوله، بناء على محادثاته معه.

وكتب سليمان كتاباً يتنبأ فيه بكيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للعالم. ويعد كتابه الصادر عام 2023 بعنوان "الموجة القادمة" The Coming Wave بمثابة تحذير صريح ومقنع حول الكيفية التي يوشك بها الذكاء الاصطناعي على تغيير الحياة كما نعرفها.

ويرى سليمان، في الكتاب، أنه لا يمكن فهم الذكاء الاصطناعي حقاً من الناحية التكنولوجية أو الفلسفية البحتة، بل يجب أن يُنظر إليه على أنه نتاج بشري فريد قد يؤثر بشكل عميق على البشر والأنظمة البشرية بطرق عديدة - بعضها واضح والبعض الآخر جديد تماماً.