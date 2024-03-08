خطوات أرشفة رسائل البريد الإلكتروني واستعادتها

يمكن العثور بسهولة على الرسائل المؤرشفة في Gmail من خلال عدة طرق، من بينها كتابة in:Inbox في شريط بحث Gmail أعلى قائمة البريد الوارد والنقر على Enter وسيظهر لك كل البريد بما في ذلك الرسائل المؤرشفة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لسوء الحظ، لا يوجد تصنيف "أرشيف" يمكنك استخدامه للبحث عن الرسائل المؤرشفة.

ستحتاج إلى معرفة الموضوع أو المرسل أو موضوع بريدك الإلكتروني المؤرشف للبحث عنه يدويًا.

كذلك يمكنك القيام بذلك من خلال النقر على خيار حدد المزيد More على الجانب الأيسر من الشاشة، ومن بعدها انقر على خيار كل البريد All Mail، وعلى الجانب الأيمن من الشاشة، يمكنك الآن تصفح بريدك الإلكتروني الذي سيتضمن جميع الرسائل الموجودة في حسابك، بما في ذلك تلك المؤرشفة.

أما إذا كنت تستخدم Gmail من أحد هواتف Android، فيمكنك أيضًا الوصول إلى المحتوى المؤرشف بسهولة.

وكما هو الحال على الويب، يمكنك استخدام شريط البحث المعروض أعلى بريدك لكتابة in:Inbox، وستظهر لك كل الرسائل بما فيها المؤرشفة.

كما يمكنك الوصول إلى كل البريد المتاح لديك، بما في ذلك المحتوى المؤرشف، ضمن خيار All Mail بعد النقر على زر القائمة في الجزء العلوي من الشاشة، الذي يتم عرضه على شكل ثلاثة خطوط أفقية.

إعادة الرسائل المؤرشفة إلى Inbox