نموذج تعلم آلي جديد يحسن توقع عودة سرطان البروستاتا

وأدى نموذج التعلم الآلي الجديد إلى تحسين التنبؤ بتكرار الإصابة بسرطان البروستاتا في الاختبارات السريرية؛ وفقا لدراسة الفريق المنشورة في مجلة "ذا أميريكان جورنال أوف باثولوجي" العلمية.

وقال الدكتور جيان هوا لو، الباحث الرئيس في الدراسة، إن "استخدام نظام تصنيف غليسون ومستوى مستضد البروستات، قدم نتائج متفاوتة في التنبؤ بالنتائج السريرية لمرضى سرطان البروستاتا، لكنهما يقدمان نظرة محدودة لآلية المرض"؛ وفقا لموقع ميديكال إكسبرس.

وأضاف: "من المعلوم أن جينات الاندماج تنتشر في سرطان البروستاتا، لكن إمكانياتها في التنبؤ بمسار المرض لم تكن معروفة".

وتحتوي بيانات الفريق على عينات من مجموعة من المؤسسات، تصل إلى 271 عينة من المركز الطبي بجامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، و191 عينة من جامعة "ويسكونسن ماديسون" الأمريكية، فضلا عن 112 عينة إضافية من مركز "ستانفورد" الطبي.

واكتشف الفريق أن جميع العينات احتوت على جينات الاندماج وبروتين مستضد البروستات، وقدمت العينات أيضا درجات نظام تصنيف "غليسون".

وطور الباحثون أولا نموذجا تدريبيا، وطبقوا على البيانات خوارزميات التعلم الآلي لتحديد أفضل مزيج من جينات الاندماج للتنبؤ بتكرار سرطان البروستاتا، وتطبيق أفضل الخوارزميات الناتجة لبناء نموذج متكامل.