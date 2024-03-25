واتساب يعمل على ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ستغير طريقة تحرير الصورة وتحول الرسائل الصوتية إلى نص.
منذ أن تم الكشف عن ChatGPT للمستخدمين، تحاول سائر الشركات استخدام قوة الذكاء الاصطناعي لصالحها.
في هذا الإطار، تعمل منصات عدة على تطوير ميزات الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تحسين تجربة المستخدمين، ومنها تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا.
ثورة في تحرير الصور
وفقًا لتقارير تقنية، تعمل منصة المراسلة الفورية على مجموعة ميزات لإحداث ثورة في تحرير الصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن تمنح هذه الميزة القادمة المستخدمين القدرة على تحسين صورهم من خلال تعديلات مختلفة، بما في ذلك تعديلات الخلفية وعناصر إعادة التصميم وتوسيع حجم الصورة، وكل ذلك بفضل الذكاء الاصطناعي.
وأشارت التقارير إلى أن آخر تحديث تجريبي لنظام أندرويد (الإصدار 2.24.7.13)، يتضمن كودًا أساسيًّا لمحرر الصور المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، لا تزال هذه الميزة قيد التطوير وليست متاحة بعد للاختبار من قبل المشاركين في البرنامج التجريبي.
وكشفت التقارير أيضًا عن نظرة خاطفة من الإصدار الأولي لهذه الميزة داخل واجهة إرسال الصور في واتساب لنظام أندرويد.
إذ يقدم الرمز الأخضر الذي يمكن اختياره بالقرب من رمز HD للمستخدمين خيارات يمكن تحديدها مثل الخلفية وإعادة التصميم والتوسيع، وكل منها يعد بقدرات تحرير فريدة من نوعها، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول وظائفها.
ميزات أخرى قادمة
يعمل تطبيق واتساب على ميزات أخرى تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم. ومن هذه الميزات، تمكين المستخدمين من التفاعل مباشرة مع خدمة Meta AI من خلال شريط البحث، ما يزيد من تعزيز قدرات واتساب المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتوسيع إمكاناته لمساعدة المستخدم والتفاعل.
وعند الحديث عن الميزات المخصصة لمستخدمي أندرويد، تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن تطبيق واتساب قد يسمح لهم قريبًا بتحويل الملاحظات الصوتية إلى نص، حتى تتمكن من قراءة ما هو موجود في الملاحظة الصوتية دون الحاجة إلى تشغيلها.
والجدير بالذكر أن كلتا الميزتين لا تزالان قيد التطوير وغير متاحتين للاختبار بعد، حتى مع آخر تحديث للتطبيق. وهما تخضعان حاليًّا للتحسين وستكونان متاحتين في البداية لمختبري النسخة التجريبية قبل طرحهما لجميع المستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تقديم هذه الميزات لمستخدمي iOS لضمان تكافؤ الميزات عبر كلا النظامين الأساسيين للهواتف المحمولة.
وأصدر تطبيق واتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل بسهولة داخل الدردشة، ما يسهل إمكانية الوصول إلى الرسائل المهمة.
وقبل هذا التحديث كان الأمر يقتصر في السابق على تثبيت رسالة واحدة فقط، وهو يمثل تحسنًا كبيرًا في تنظيم المحادثات.
تطال هذه الوظيفة جميع أنواع الرسائل، بما في ذلك النصوص والصور واستطلاعات الرأي؛ ما يجعل الرسائل المثبتة لا تقدر بثمن للوصول بسرعة إلى المعلومات الحيوية، مثل: عنوان صديق أو مكان الخروج المخطط له مع مجموعة معينة.
ولتثبيت رسالة ما، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى الضغط عليها لفترة طويلة وتحديد خيار تثبيت Pin.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تحديد المدة التي تظل فيها الرسالة مثبتة، وتتراوح بين 24 ساعة إلى 30 يومًا.