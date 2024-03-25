واتساب يعمل على ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وفقًا لتقارير تقنية، تعمل منصة المراسلة الفورية على مجموعة ميزات لإحداث ثورة في تحرير الصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تمنح هذه الميزة القادمة المستخدمين القدرة على تحسين صورهم من خلال تعديلات مختلفة، بما في ذلك تعديلات الخلفية وعناصر إعادة التصميم وتوسيع حجم الصورة، وكل ذلك بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأشارت التقارير إلى أن آخر تحديث تجريبي لنظام أندرويد (الإصدار 2.24.7.13)، يتضمن كودًا أساسيًّا لمحرر الصور المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لا تزال هذه الميزة قيد التطوير وليست متاحة بعد للاختبار من قبل المشاركين في البرنامج التجريبي.

وكشفت التقارير أيضًا عن نظرة خاطفة من الإصدار الأولي لهذه الميزة داخل واجهة إرسال الصور في واتساب لنظام أندرويد.

إذ يقدم الرمز الأخضر الذي يمكن اختياره بالقرب من رمز HD للمستخدمين خيارات يمكن تحديدها مثل الخلفية وإعادة التصميم والتوسيع، وكل منها يعد بقدرات تحرير فريدة من نوعها، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول وظائفها.

ميزات أخرى قادمة