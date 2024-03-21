صور فاضحة عبر واتساب تقود رجلًا في بريطانيا إلى السجن

وقالت النيابة العامة إن هوكس، الذي كان مدانًا بالفعل بارتكاب جرائم جنسية، توبع خلال أيام من تقديم الشكوى قضائيًّا. وفي الـ12 من شباط/ فبراير، أقر بأنه مذنب في تهمتين، تتعلق إحداهما بإرسال صورة أو فيديو لإثارة الذعر أو الضيق أو الإذلال.

وأصبح إرسال صور صريحة غير مرغوب فيها، جريمة جنائية في إنجلترا وويلز منذ الـ31 من كانون الثاني/ يناير الماضي، مع إقرار قانون السلامة عبر الإنترنت.

وقالت هانا فون دادلزسن، المتحدثة باسم هيئة الادعاء الملكية بشرق إنجلترا: "إن إرسال هذه النوعية من الصور جريمة خطيرة تترك أثرًا دائمًا على الضحايا، ولكن في كثير من الأحيان يتم اعتبارها مزاحًا طائشًا أو غير ضار".

وبموجب قانون السلامة عبر الإنترنت الذي تم إقراره مؤخرًا، والذي يهدف إلى مكافحة التحرش الجنسي عبر الإنترنت، يمكن أن تؤدي الجرائم الإلكترونية على تطبيقات المواعدة والمنصات الأخرى، مثل: واتساب، إلى السجن لمدة تصل إلى عامين.

وأصدرت بعض الولايات الأمريكية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس، أيضا قوانين لتشجيع المتضررين من سوء السلوك الجنسي على الإنترنت، على رفع دعاوى قضائية أو تقديم شكاوى مدنية ضد الجناة.