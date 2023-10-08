سرقة المتاجر.. جريمة بلا عقاب رادع في بريطانيا

في بريطانيا خرجت الأمور عن السيطرة، إذ أصبح "وباء سرقة المتاجر" مصدر ذعر وقلق للمواطنين الذين تطارد مخيلتهم مشاهد ومقاطع فيديو تظهر في العادة رجالًا أقوياء البنية يسلبون ما تصل إليه أيديهم من البضائع، وسط عجز أصحاب المحال التجارية وحراس الأمن.

ويقول تقرير لصحيفة الإندبندنت، "رغم أن بريطانيا ليست دولة بلا قانون تمامًا، إلا أن الانطباع السائد الآن هو أنه يمكنك الإفلات من أي شيء بما في ذلك جريمة السرقة في وضح النهار".

ويضيف التقرير:" في حال داهمك أحد رجال الشرطة، لن يفعل أكثر من إعطائك ما يعرف بالرقم المرجعي للجريمة".

ويعيد هذا الأمر إلى ذاكرة البريطانيين، وفق الصحيفة، "خطة التقشف الطويلة التي اتبعتها وزيرة الداخلية البريطانية السابقة تيريسا ماي، وطالت ميزانية الشرطة البريطانية، آنذاك تلقت جميع الإدارات أوامر بإجراء اقتطاعات كبيرة".