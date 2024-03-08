ما مدى فاعلية تطبيقات تتبع النوم؟

وقد تختلف ميزات أجهزة تتبع النوم بعض الشيء، لكنها تتضمن نقاطًا مشتركة لجهة مراقبتك أثناء نومك، وهي:

- قياس مدة النوم، فمن خلال تتبع الوقت الذي تكون فيه غير نشط، يمكن للأجهزة تسجيل وقت النوم ليلًا، ومتى تتحرك في الصباح.

- اكتشاف جودة النوم، إذ يمكن لأجهزة التتبع اكتشاف النوم المتقطع، مما يتيح لك معرفة متى تتقلب أو تستيقظ أثناء الليل.

- تتبع مراحل النوم، حيث تدقق بعض أنظمة التتبع بمراحل نومك، وتوقيت انطلاق المنبه لإيقاظك خلال فترة نومك الأقل عمقًا، الأمر الذي يسهل عليك الاستيقاظ من الناحية النظرية.

- العوامل البيئية، حيث تسجل بعض الأجهزة العوامل البيئية مثل كمية الضوء أو درجة الحرارة في غرفة نومك.

- عوامل نمط الحياة، إذ تطالبك بعض أدوات التتبع بإدخال معلومات حول الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على النوم، مثل مقدار الكافيين الذي تناولته، أو موعد تناولك للطعام، أو ما إذا كان مستوى التوتر لديك مرتفعًا.

- كشف الشخير، علاوة على ذلك، يمكن لتطبيقات تعقب النوم التقاط مقاطع واضطرابات النوم، بما في ذلك الشخير أو الضوضاء البيئية، مما يساعد في تحديد مشكلات النوم المحتملة.

الفاعلية والدقة