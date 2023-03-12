ابتكار قسطرة تعالج ارتفاع ضغط الدم بالموجات فوق الصوتية‎‎

طور فريق من الباحثين قسطرة ثورية تعمل بالموجات فوق الصوتية يمكنها علاج ارتفاع ضغط الدم.

وخضعت القسطرة الجديدة لاختبارات من قبل باحثين في مركز إيرفينج الطبي في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة باريس في فرنسا، للوقوف على مدى قدراتها العلاجية.

وتقوم القسطرة التي طورتها شركة "ريكور ميديكال" بإزالة التعصيب من الأوعية الدموية في الكلي، إذ يتسبب نشاطها العصبي المفرط في زيادة احتباس الماء والصوديوم وارتفاع ضغط الدم الكامن.

ووفقا لذلك، تتقدم القسطرة عبر الأوعية الدموية حتى تصل إلى الكلى ثم يتم تفعيلها لإحداث اضطراب فوق صوتية في نشاط العصب.

في تجربة سريرية حديثة، تبين أن القسطرة الجديدة تقلل من ضغط الدم أثناء النهار بمعدل 8.5 نقطة، كما أثبت فعاليتها فيما يتعلق التحمل.

ويعد ارتفاع ضغط الدم أمرا شائعًا مع تقدم العمر، ولكنه قد يصيب أيضًا في منتصف العمر، يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة العديد من المرضى، لكن في بعض الحالات لا يكون هذا كافيًا.

ويمكن أن يؤدي ترك ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه إلى الإصابة بالسكتة الدماغية وتمدد الأوعية الدموية، وفشل القلب ومشكلات مرضية بالكلى.. وغيرها.